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7 марта • обновлено в 00:21
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В Украине курс доллара пробьет психологическую отметку: прогноз валют

1.2т
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В Украине курс доллара до середины марта может пробить психологическую отметку в 25 грн/$ (7 марта доллар стоит 24,74 грн/$).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,7/25,0 грн", – прогнозирует эксперт.

В Украине курс доллара пробьет психологическую отметку: прогноз валют

К слову, на рынках говорят: покупай слухи, продавай факты. Если на слухах о возможной отставке премьер-министра с прошлой пятницы вплоть до вторника доллар устойчиво дорожал, то в среду и четверг, когда слухи реализовались, отставка состоялась, и стали известны фамилии нового премьера и состава Кабмина, гривна перешла к укреплению.

Накануне также обвалились цены на зерно, энергоресурсы и промышленные металлы. Таким образом, Украина как и другие рынки будет под прицелом спекулянтов, которые будут выводить свои инвестиции или, как минимум, остановят новые вливания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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