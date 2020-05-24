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24 мая • обновлено в 18:06
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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

В Украине иностранцы начали скупать доллары: аналитики рассказали, что будет с курсом валют

  • Иностранцы начали активно покупать валюту, что привело к подорожанию доллара

  • До конца мая доллар будет подниматься в цене, но незначительно

  • Украина вскоре может получить кредит от МВФ, но условия меморандума до сих пор неизвестны

  • Если не появятся крупные продавцы валюты (инвесторы или экспортеры), то гривня будет дешеветь и дальше

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В Украине курс доллара снова изменил свою траекторию и от уверенного снижения перешел к росту. Главная причина иностранцы, которые начали активно покупать валюту и продавать гривню.

О том, что будет с курсом доллара до конца мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и почему дорожает доллар

Доллар в Украине дешевел несколько недель, а 20 мая тенденция развернулась на 180 градусов: американская валюта поползла вверх. Главная причина – иностранцы начали активно скупать доллары накануне перехода на "адаптивный карантин".

"В последние дни на рынке появились нерезиденты (иностранцы. – Ред.), которые активно покупали валюту и сдвинули рынок вверх. Кроме того, выкупал валюту и регулятор. Поэтому если на рынке не появятся сильные продавцы, гривня продолжит терять свои позиции", – рассказывает OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

В Украине иностранцы начали скупать доллары: аналитики рассказали, что будет с курсом валют

Коллега Шевчишина из "Альпари" Вадим Иосуб также соглашается: несколько крупных игроков начали скупать валюту на "узком" рынке. Правда, по его оценкам, говорить о смене тенденции пока еще рано.

"Пока рано говорить о развороте тенденции. Весьма вероятно, что на "узком" рынке к росту валюты могли привести действия нескольких крупных покупателей. По мере исчерпания их спроса гривня может вернуться к укреплению", – добавляет Иосуб.

По его оценкам, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7-26,8 грн, а наличный в банках будет стоить около 26,6/26,9 грн (22 мая курс составил 26,7 грн/$). Шевчишин уверен: гривня сохранит свои позиции и будет двигаться в диапазоне 26,6-26,8 грн/$.

Курс доллара

Курс доллара

После подписания закона о банковском регулировании, который запрещает возвращение ПриватБанка его бывшим владельцам, фактические преграды для возобновления сотрудничества были сняты, поэтому новость о сотрудничестве с Фондом уже была заложена в цены.

"Сотрудничество с МВФ в перспективе ближайших 12 месяцев позитивно повлияет на гривню и снимет риски глубокой девальвации. Однако краткосрочно рынок будет находиться под влиянием спроса и предложения", – добавляет Шевчишин.

Украина уже договорилась с МВФ, но условия не показывают

21 мая все условия нового меморандума между Украиной и МВФ согласовали. Пока совет директоров Фонда свое согласие не дал, однако и президент, и Кабмин уверены: до конца мая документ будет подписан.

Экс-вице-премьер Павел Розенко в комментарии OBOZREVATEL заявил: Владимир Зеленский фактически нарушает свои обещания быть открытым лидером и все важные переговоры проводить открыто и прозрачно. Мол, меморандум согласован, а украинцы до сих пор не знают, что прописали в условиях.

"Сегодня переговорный процесс полностью тайный и засекреченный. Это не соответствует риторике "Слуг народа", которые говорили, что все переговоры с международными институтами и деятельность власти будет прозрачной и открытой. То есть украинцы будут знать: что и на каких условиях", – заявил Розенко.

При этом политик отметил: предыдущие меморандумы в СМИ размещались, а условия публично обсуждались. Правда, были и обратные случаи. Например, в конце 2018-го Министерство финансов опубликовало уже подписанный меморандум на своем сайте, а потом удалило его и обратилось в СМИ с просьбой не распространять документ, пока его не опубликует МВФ.

Отметим, ранее Фонд принял решение заменить расширенную программу сотрудничества с Украиной, которую обсуждали до карантина, на короткую. Аналитик Егор Комов уверен: нет ни одной причины для паники. Условия для получения короткой программы на 18 месяцев все равно придется выполнять. А курс доллара, который часто реагирует на новости о сотрудничестве с МВФ, за прошедшие сутки практически не изменился.

Участники рынка хорошо понимают: переход на короткую программу – всего лишь выбор инструмента, а не отказ от сотрудничества. Более того, большинство украинцев не вдаются в подробности, какая программа с МВФ обсуждается и в чем разница. Другие кредиторы Украины также в первую очередь смотрят на то, есть ли вообще сотрудничество.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Даже короткая программа финансирования откроет нам возможность получить дешевые кредиты от Всемирного банка, Европейского Союза, Европейского банка реконструкции и развития.

"Выбор инструмента кредитования зависит от многих факторов. Сейчас действительно эффективнее программа stand-by. Лично для меня было понятно, что расширенную программу EFF мы не получим, как и другие страны. Логика МВФ такова: давайте переживем год-два, а тогда посмотрим. И на эти год-два денег мы вам дадим. И эта логика одна для всех", – рассказывает Комов.

В свою очередь представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован уверен, что получить $5 млрд от МВФ в 2020-21 годах по stand-by легче, чем по программе EFF.

В 2020-м и 2021-м суммы траншей не изменятся. Если будет необходимость, в 2022-м можно будет заключить новое кредитование. Но, возможно, и этой суммы (по программе stand-by может быть $5 млрд) хватит.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар курс валют гривня
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