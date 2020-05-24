В Украине иностранцы начали скупать доллары: аналитики рассказали, что будет с курсом валют

Если не появятся крупные продавцы валюты (инвесторы или экспортеры), то гривня будет дешеветь и дальше

Украина вскоре может получить кредит от МВФ, но условия меморандума до сих пор неизвестны

До конца мая доллар будет подниматься в цене, но незначительно

В Украине курс доллара снова изменил свою траекторию и от уверенного снижения перешел к росту. Главная причина – иностранцы, которые начали активно покупать валюту и продавать гривню.

О том, что будет с курсом доллара до конца мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и почему дорожает доллар

Доллар в Украине дешевел несколько недель, а 20 мая тенденция развернулась на 180 градусов: американская валюта поползла вверх. Главная причина – иностранцы начали активно скупать доллары накануне перехода на "адаптивный карантин".

"В последние дни на рынке появились нерезиденты (иностранцы. – Ред.), которые активно покупали валюту и сдвинули рынок вверх. Кроме того, выкупал валюту и регулятор. Поэтому если на рынке не появятся сильные продавцы, гривня продолжит терять свои позиции", – рассказывает OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Коллега Шевчишина из "Альпари" Вадим Иосуб также соглашается: несколько крупных игроков начали скупать валюту на "узком" рынке. Правда, по его оценкам, говорить о смене тенденции пока еще рано.

"Пока рано говорить о развороте тенденции. Весьма вероятно, что на "узком" рынке к росту валюты могли привести действия нескольких крупных покупателей. По мере исчерпания их спроса гривня может вернуться к укреплению", – добавляет Иосуб.

По его оценкам, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7-26,8 грн, а наличный в банках будет стоить около 26,6/26,9 грн (22 мая курс составил 26,7 грн/$). Шевчишин уверен: гривня сохранит свои позиции и будет двигаться в диапазоне 26,6-26,8 грн/$.

Курс доллара

После подписания закона о банковском регулировании, который запрещает возвращение ПриватБанка его бывшим владельцам, фактические преграды для возобновления сотрудничества были сняты, поэтому новость о сотрудничестве с Фондом уже была заложена в цены.

"Сотрудничество с МВФ в перспективе ближайших 12 месяцев позитивно повлияет на гривню и снимет риски глубокой девальвации. Однако краткосрочно рынок будет находиться под влиянием спроса и предложения", – добавляет Шевчишин.

Украина уже договорилась с МВФ, но условия не показывают

21 мая все условия нового меморандума между Украиной и МВФ согласовали. Пока совет директоров Фонда свое согласие не дал, однако и президент, и Кабмин уверены: до конца мая документ будет подписан.

Экс-вице-премьер Павел Розенко в комментарии OBOZREVATEL заявил: Владимир Зеленский фактически нарушает свои обещания быть открытым лидером и все важные переговоры проводить открыто и прозрачно. Мол, меморандум согласован, а украинцы до сих пор не знают, что прописали в условиях.

"Сегодня переговорный процесс полностью тайный и засекреченный. Это не соответствует риторике "Слуг народа", которые говорили, что все переговоры с международными институтами и деятельность власти будет прозрачной и открытой. То есть украинцы будут знать: что и на каких условиях", – заявил Розенко.

При этом политик отметил: предыдущие меморандумы в СМИ размещались, а условия публично обсуждались. Правда, были и обратные случаи. Например, в конце 2018-го Министерство финансов опубликовало уже подписанный меморандум на своем сайте, а потом удалило его и обратилось в СМИ с просьбой не распространять документ, пока его не опубликует МВФ.

Отметим, ранее Фонд принял решение заменить расширенную программу сотрудничества с Украиной, которую обсуждали до карантина, на короткую. Аналитик Егор Комов уверен: нет ни одной причины для паники. Условия для получения короткой программы на 18 месяцев все равно придется выполнять. А курс доллара, который часто реагирует на новости о сотрудничестве с МВФ, за прошедшие сутки практически не изменился.

Участники рынка хорошо понимают: переход на короткую программу – всего лишь выбор инструмента, а не отказ от сотрудничества. Более того, большинство украинцев не вдаются в подробности, какая программа с МВФ обсуждается и в чем разница. Другие кредиторы Украины также в первую очередь смотрят на то, есть ли вообще сотрудничество.

Владимир Зеленский

Даже короткая программа финансирования откроет нам возможность получить дешевые кредиты от Всемирного банка, Европейского Союза, Европейского банка реконструкции и развития.

"Выбор инструмента кредитования зависит от многих факторов. Сейчас действительно эффективнее программа stand-by. Лично для меня было понятно, что расширенную программу EFF мы не получим, как и другие страны. Логика МВФ такова: давайте переживем год-два, а тогда посмотрим. И на эти год-два денег мы вам дадим. И эта логика одна для всех", – рассказывает Комов.

В свою очередь представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован уверен, что получить $5 млрд от МВФ в 2020-21 годах по stand-by легче, чем по программе EFF.

В 2020-м и 2021-м суммы траншей не изменятся. Если будет необходимость, в 2022-м можно будет заключить новое кредитование. Но, возможно, и этой суммы (по программе stand-by может быть $5 млрд) хватит.

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