В Украине фермеров обязали платить "налог на пенсии"

В Украине внесли изменения в перечень плательщиков единого взноса.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, отметив, что данное решение позволит распределять единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, уплачиваемый новой категорией плательщиков.

Как уточнили в Минсоцполитики, новой категорией плательщиков станут члены фермерского хозяйства.

Внесенные изменения предусматривают дополнение перечня плательщиков единого взноса такой категорией, как члены фермерского хозяйства, если они не относятся к кругу лиц, подлежащих страхованию на других основаниях.

Данное решение позволит распределять единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, уплачиваемый новой категорией плательщиков - членами фермерского хозяйства, на все виды социального страхования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада продлила мораторий на продажу и другие способы отчуждения сельскохозяйственных земель в Украине до 1 января 2019 года.

Кабинет министров на заседании 4 апреля одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, передающий сельскохозяйственные земли, которые были выделены в постоянное пользование, фермерам и их потомками. Речь идет о передаче около 500 тыс. га земли во всех областях Украины в собственность 23 тыс. фермеров.