В Украине бедных граждан освободят от налогов: подробности новой реформы

Правительство Украины собирается пересмотреть подход к рассчету прожиточного минимума. Его не только увеличат, но и пересмотрят наполнение.

В частности, "минималку", которую получает семья с низкими доходами, могут освободить от налогов. Об этом сказала народный депутат от партии "Слуга народа" и председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, передает UBR.

"Если честно рассчитывать прожиточный минимум, мы получим цифру больше чем 4000 грн. Мы посчитаем социальные обязательства перед незащищенными категориями граждан. И это послужит основой переформатирования и загрузки социальной системы, которая должна помочь адресно человеку, который в этом нуждается", – сказала Третьякова.

По словам Третьяковой, сегодня власти не могут обеспечить в полном объеме честный прожиточный минимум. Поэтому вскоре его отвяжут практически от всех социальных выплат. Но это не значит, что помощь тем, кто в ней реально нуждается урежут, говорит нардеп. Такая реформа должна поспособствовать перераспределению бюджетных средств самым уязвимым группам населения.

"Прожиточный минимум и его экономический смысл заключаются в том, что если человек зарабатывает 4000 грн в месяц, то налог брать с этой суммы не имеет смысла. Ведь если брать НДФЛ, военный сбор (в сумме 19,5%), мы должны вернуть человеку деньги, чтобы обеспечить его жизнь на минимуме. Если мы сделаем прожиточный минимум в виде неналогооблагаемого дохода на каждого члена домохозяйства, то мы построим первый уровень социального обеспечения, который базируется на домохозяйстве", – сказала Третьякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году Министерство финансов Украины планирует увеличить прожиточный минимум вдвое – до 4500 грн.

В Украине собираются отменить привязку зарплат депутатов, судей и прокуроров к размеру прожиточного минимума. Если его будут увеличивать, то доходы этих служащих расти не будут.

В Украине поменялись правила получения субсидий. С одной стороны, процедура оформления льгот стала проще и удобнее, а с другой – оформить помощь стало немного сложнее.

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