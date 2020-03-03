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3 марта • обновлено в 14:48
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/ Рынки и компании

В Украине ликвидировали монополию на добычу соли: что будет с "Артемсолью"

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В Украине отменили государственную монополию на добычу соли. Теперь компанию "Артемсоль" отдадут на приватизацию.

Об этом с заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во вторник, 3 марта, в своем Telegram-канале. По его словам, предприятие попадало в скандалы с коррупцией и завышением цен.

Приватизация "Артемсоли"

Приватизация "Артемсоли"

"Предприятие уже ранее получало штраф от Антимонопольного комитета на 3,14 млн гривен за манипуляции с ценой на соль. Более того, руководители госпредприятия являются фигурантами дел о взятке в 800 тыс. гривен", – написал Гончарук.

По его словам, правительство поставило точку в этой истории: "Артемсоль" будет приватизирована через прозрачный аукцион.

Также будут приватизированы "Первый киевский машиностроительный завод", "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" и госкомпания "Хлеб Украины". Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Постановление КМУ

Постановление КМУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине приватизируют "Укрспирт". Так в спиртовой отрасли собираются побороть коррупцию.

В 2020 году в Украине планируется приватизация более 300 государственных объектов.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Приватизация госимущества
Персоны
Алексей Гончарук Алексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Артемсоль приватизация
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Непонятно как ликвидирована монополия, если добытчик соли как был один так и остался. Только если раньше это была государственная монополия, то теперь она станет частной монополией. Ждём подорожание соли.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бред это все,оно государственное и приносило прибыль государству а теперь будет приносить прибыль олигарху который его купит!
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