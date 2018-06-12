В Турции открыли газопровод в обход России: что сказал Порошенко

Во вторник, 12 июня, в Турции состоялась церемония запуска газопровода TANAP в обход Российской Федерации.

На мероприятии присутствовал президент Украины Петр Порошенко, который оценил значение проекта TANAP, а также высказался о строительстве газопровода "Северный поток-2", заявив, что глава РФ Владимир Путин порядка десяти лет использует энергетические ресурсы в качестве инструмента для давления на энергетическую независимость других государств с целью влиять на их внутреннюю политику.

"Северный поток-2" - это великолепный пример такого давления. Это геополитический проект чистой воды. Ничего не имеет общего с энергетическим снабжением, диверсификацией. В свою очередь TANAP – это энергетическая безопасность Азербайджана и энергетическая безопасность Турции, а также Европы. Это энергетическая безопасность Украины, диверсификация газовых поставок в страну и ее конкурентоспособность", - заявил Порошенко.

Также Порошенко сообщил, что газопровод TANAP позволит Украине получать газ через Болгарию и Румынию. Он выразил надежду, что в ближайшее время будут найдены возможности для привлечения природного газа из Каспийского моря в Украину.

Газопровод TANAP, который также называют "Южный газовый коридор", является одним из приоритетных для Европейского Союза проектов, который предусматривает транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские государства.

Газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", на первоначальном этапе рассматривается как основной источник для проектов "Южного газового коридора". Позже, как ожидается, к проекту могут быть подключены и другие источники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Порошенко оценил влияние "Северного потока-2" на экономику Украины.