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25 ноября • обновлено в 13:21
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В США пытались сместить главу "Нафтогаза" – WSJ раскрыл связь с друзьями адвоката Трампа

6.7т
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Американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых адвокат президента США Рудольф Джулиани называл своими клиентами, пытались завербовать одного из топ-менеджеров "Нафтогаза".

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление руководителя интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрея Фаворова, передает "Интерфакс-Украина". Целью интриги было смещение с поста главы компании Андрея Коболева.

"Вы республиканец, верно? Мы хотим, чтобы вы стали нашим человеком", – передал Фаворов в разговоре с WSJ слова Парнаса и Фрумана. Он уточнил, что разговор был в марте 2019 года на энергетической конференции в Хьюстоне (США).

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По словам Фаворова, Фруман и Парнас рассчитывали заручиться его поддержкой в попытках сместить с поста главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. Они рассчитывали, что место Коболева должен занять Фаворов. Фаворов отметил, что был в замешательстве после разговора. Он доложил об инциденте Коболеву, а Фруману и Парнасу сообщил, что не собирается с ними сотрудничать.

Адвокат Фрумана отказал WSJ в комментарии на эту тему, а адвокат Парнаса заявил, что озвученная Фаворовым информация не соответствует действительности.

В октябре Парнаса и Фрумана арестовали за незаконное финансирование предвыборных кампаний политиков в США. Сторона обвинения считает, что они использовали, в частности, деньги бизнесмена из РФ.

В США пытались сместить главу "Нафтогаза" – WSJ

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев готов свидетельствовать по делу адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в США.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Политические скандалы в США
Персоны
Андрей Коболев Рудольф Джулиани
Место
США
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Комментарии
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
ох демократы то украину натянут)
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Хо Хол
Хо Хол
#нерабы
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1
Deuse Sem
Deuse Sem
Хо Хол, пукнул?
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0
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