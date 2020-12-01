США могут через несколько недель навсегда остановить "Северный поток-2", – ученый из Гарвардского университета

Принятие Конгрессом США законопроекта об оборонной политике страны на 2021 положит конец стремлению Кремля завершить строительство "Северного потока-2". Этот документ могут принять уже через несколько недель.

Об этом заявил доктор из Гарвардского университета, бывший советник по вопросам энергетической безопасности в Госдепе Бенджамин Шмитт, передает ТСН.ua.

Он отметил, что этот документ включает последний пакет санкций США, которые будут распространяться на страховые и компании с технической сертификации, обслуживающих газопровод, а потому его запуск маловероятен.

"Даже если "Газпром" или другие российские фирмы просто согласятся с санкциями и найдут способ медленно завершить строительство трубопровода, возможно, даже без международных страховщиков, маловероятно, что какая-то авторитетная западная сертификационная компания пойдет на санкционный риск, чтобы предоставить такую сертификацию, что позволит ввести проект в действие. Эту позицию подтверждает объявление сертификационной фирмы DNV GL (норвежская компания, которая участвовала в строительстве газопровода – ред.) о сокращении деятельности под влиянием новых санкций против "Северного потока-2", приостановив свою работу над проектом. Это огромный удар по потенциалу введения проекта в действие", – говорит Шмитт.

По его словам, США видят в строительстве российского газопровода угрозу национальной безопасности, связанной с суверенитетом Украины, европейской энергетической безопасностью и противодействием российскому влиянию в Европе.

При этом Шмитт заметил, что Вашингтон рассматривал эту ситуацию со строительством газопровода двояко. "Или проект запустится и будет иметь негативное влияние на национальную безопасность, или его остановят, смягчив эти беспокойства", – отмечает американский эксперт.

Он добавил, что против этого российского проекту выступают как представители демократической, так и республиканской партий. "Оппозиция ("Северному потоку-2" – ред.) сосредоточена на противодействии преступному влиянию России в трансатлантическом сообществе и поддержке национальной безопасности и стратегической стабильности Украины. Поддержка санкций по остановке проекта уже много лет является двухпартийной на Капитолийском холме", – подытожил Шмитт.

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