В СБУ рассказали о "победе", благодаря которой бюджет пополнился на 22 млрд грн

Благодаря исправлению ошибки в системе, которая распознает уклонение от уплаты налогов, государственный бюджет Украины удалось дополнительно пополнить на 22 млрд гривен.

Глава управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 9 октября, что ошибка было заложена намеренно.

Он пояснил, что благодаря ей, система воспринимала незаконную противоправную операцию как операцию, которую осуществляет крупный налогоплательщик. "И она ее не блокировала априори, потому что считала, что такая компания – не может быть противоправной", – сказал он.

Неисправность была обнаружена и устранена в мае. С того момента в государственный бюджет дополнительно поступило 22 миллиарда гривен. "Это такая победа", – отметил Витюк.

При этом он похвалил систему, указав на ее преимущество: "Система, которая, кстати, идея очень хорошая – она мониторит все экономические операции в государстве, составление налоговых накладных и тому подобное. Она мониторит, и если она видит, что операция является рисковой, направленной на уклонение от уплаты налогов, имеет какие-то признаки – она ее блокирует".

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генерального прокурора раскрыл схему скруток НДС на нескольких предприятиях. В течение 2018-2019 годов удалось избежать уплаты налогов более чем 260 млн грн.