В России уволили аналитиков, написавших скандальный отчет о "Газпроме"

После скандального отчета о "Газпроме" и "Роснефти", автор критических отчетов Александр Фэк и начальник аналитического подразделения Sberbank CIB Александр Кудрин покидают свои должности.

Об этом сообщили в пресс-службе "Сбербанка", отметив при этом, что уход Кудрина планируется по соглашению сторон.

Старший вице-президент "Сбербанка" и руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев работу Фэка назвал "непрофессиональным отчетом, выполненным с явными нарушениями не только внутренних нормативных документов нашей компании, но и с нарушением этических норм".

"В нашей компании существуют жесткие процедуры комплаенса, и каждый сотрудник обязан соблюдать их", — отметил он.

Аналитик отметил, что инициатива отчета о "Газпроме" исходила лично от него. В майском отчете Sberbank CIB, авторами которого являются Фэк и Анна Котельникова, главными бенефициарами проектов "Газпрома" по строительству газопроводов ("Сила Сибири", "Северный поток-2", "Турецкий поток") названы подрядчики — "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).

Осенью Фэк и его соавторы Котельникова и Валерий Нестеров составили отчет с критикой "Роснефти", который назывался Rosneft: We Need to Talk About Igor ("Роснефть": надо поговорить об Игоре"). В нем критиковалось то, что "Роснефть" вопреки ожиданиям инвесторов не снизила долг, а направила $22 млрд "на приобретения без четкой сфокусированности". В докладе лично критиковался глава "Роснефти" Игорь Сечин. После выхода этого доклада Sberbank CIB извинился перед "Роснефтью" и внес корректировки в доклад.

Как сообщал OBOZREVATEL, европейские газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые Россия строит для транспортировки газа в обход Украины, выгодны не акционерам "Газпрома", а фирмам-подрядчикам, контролируемым друзьями российского президента Владимира Путина. Для реализации проектов газопроводов необходимо будет построить дополнительную инфраструктуру в России о чем "Газпром" почти не вспоминает, отмечают аналитики крупнейшего банка России "Сбербанка" в отчете для иностранных инвесторов.