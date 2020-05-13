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13 мая • обновлено в 16:24
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В России упал курс доллара: что происходит с рублем

3.6т
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В России укрепляется рубль и дешевеет доллар. В среду, 13 мая, на Московской бирже стоимость американской валюты снизилась на 27 копеек – до 73,43 руб./$.

Стоимость евро снизилась на 30 копеек – до 79,66 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные биржи по состоянию на 10:15 по киевскому времени. Она советует спекулянтам продавать иностранную валюту.

Это происходит на фоне подорожания нефти. Также сейчас происходят рекордные продажи валюты Центробанком РФ с целью закрыть дыру в бюджете, которая образовалась из-за нефтяной войны (убытки в $2,6 млрд в мае).

Курс валют в России на бирже

Курс валют в России на бирже

Как сообщал OBOZREVATEL, в России за последнюю неделю рекордно укрепился рубль. Стоимость доллара на Московской бирже снизилась на 2,32 рубля – с 75,74 руб./$ до 73,42 руб./$. Это произошло на фоне подорожания нефти.

Убытки бюджета России из-за падения мировых цен на нефть по итогам мая 2020 года составят более 190 млрд рублей (примерно $2,6 млрд).

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
Новости России евро доллар рубль курс валют
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