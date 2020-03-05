В Ощадбанк ищут нового руководителя: что будет со скандальным Пышным

В Ощадбанке объявили новый конкурс на должность главы правления.

Об этом говорится в сообщении на сайте государственного банка в четверг, 5 марта. У кандидатов на подачу документов есть три недели – до 26 марта, а сам конкурс будет длиться до 26 апреля.

В августе 2019 года в НБУ пожаловались на непрозрачную процедуру продления контракта с главой правления Ощадбанка Андреем Пышным.

Ощадбанк

Новый глава "Ощада" должен будет решать стратегические задачи, которые поставил перед собой банк. В частности, увеличить выдачу кредитов (в том числе, малому и среднему бизнесу), увеличить прибыльность отделений и оптимизировать их расположение. Также "Ощадбанк" собирается усиливать роль IT-технологий, создать прозрачную внутреннюю финансовую модель и отчетность, а еще сократить портфель неработающих активов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2019 года зарплаты и премии в Ощадбанке выросли на 443 млн грн – до 3,2 млрд. В основном, за счет вознаграждения топ-менеджмента.

В октябре 2019 года правительство прекратило полномочия шести членов наблюдательных советов государственных банков, которые ранее были забракованы НБУ.

По итогам конкурса в наблюдательный совет "Ощадбанка" возник скандал. Претенденты, не прошедшие финальный этап отбора, обвиняют организаторов в предвзятом отношении.

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