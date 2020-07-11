В НБУ напомнили о требованиях МВФ и попросили власть не разгонять инфляцию в Украине

Правления НБУ представило совету Нацбанка предложения Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу. В презентации сотрудники регулятора напомнили о требованиях МВФ и попросили власть не требовать разгонять инфляцию в Украине.

Об этом сообщает издание Finbalance. "Режим инфляционного таргетирования и политика гибкого курсообразования, которых придерживался Национальный банк в предыдущие годы, доказали свою эффективность. Нам удалось существенно снизить инфляцию и приблизить ее к среднесрочной цели в 5%", – отметил замглавы Дмитрий Сологуб.

В НБУ напомнили Украине требования МВФ Finbalance

Также правление НБУ в презентации своих миниатюрных предложений на 2021 напоминает пункты Меморандума с МВФ, который подписали в т.ч. президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и уже экс-глава Нацбанка Яков Смолий.

По словам Сологуба, ключевые стратегические характеристики монетарной политики, предлагаемых к утверждению в Основных принципах, соответствуют обязательствам Украины, закрепленным Меморандумом с МВФ.

Основные предложения правления НБУ:

– продолжать политику таргетирования инфляции для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, а также содействию обеспечению устойчивых темпов прироста ВВП;

– поддерживать темпы роста цен в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений 1 п.п .;

– соблюдать и в дальнейшем режима плавающего курсообразования и не таргетировать достижения определенного уровня или диапазона обменного курса.

Министр экономики Игорь Петрашко считает, что Украине нужна инфляция 8-9% (по данным Госкомстата, в июне инфляция ускорилась до 2,4% в годовом измерении с 1,7% в мае). Кроме того, глава Минэкономики выразил мнение, что учетная ставка может быть ниже, чем инфляция.

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