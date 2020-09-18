В 'Нафтогазе' сказали, откажется ли Германия от поддержки 'Северного потока-2'

В "Нафтогазе" не верят, что Германия откажется от поддержки российского газопровода "Северный поток-2", в том числе и несмотря на давление на Россию в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в интервью журналистке Янине Соколовой заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я не думаю, что немцы откажутся от этого проекта. Я очень много времени провел в Германии, говорил с представителями немецкого правительства, был на переговорах с канцлером Ангелой Меркель. Я очень сомневаюсь, что без американских санкций, на усиление которых мы ожидаем этой осенью, можно будет сказать, что этот проект закончен, или он остановлен, или он мертв. Я бы на это не рассчитывал", – сказал Коболев.

Он отметил, что в Германии действительно ведется внутриполитическая борьба, в которой используют и вопрос "Северного потока-2" и отравления Навального. Однако он не надеется, что эти факторы сыграют роль.

Какой будет тактика Украины

По словам Коболева, тактика "Нафтогаза" заключается в продвижении санкций через Вашингтон.

"Пока мы увидели, как сильно это влияет, насколько это эффективно, насколько это влияет на наши транзитные отношения. В этом убедился весь мир. Осенью есть шансы на их усиление. Если они будут усилены, тогда мы сможем сказать, что проект "Северный поток-2" похоронено навсегда", – подытожил Коболев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Польша получила все необходимые разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe после одобрения строительства Швецией.

В мае 2020 года началось строительство газопровода Baltic Pipe, который по дну Балтийского моря соединит норвежские месторождения в Северном море с Польшей через Данию. Это укрепит независимость ее и Украины от поставок из России.

Канцлер Германии Ангела Меркель изменила свое отношение к санкциям против "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

Власти Польши готовы предложить Германии свою инфраструктуру для транспортировки газа, если Берлин откажется от использования российского газопровода "Северный поток-2".

15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток-2" является вызовом для энергетической безопасности Европы.

16 сентября стало известно, что правительство Германии пытался предложить США соглашение на миллиарды евро в обмен на то, чтобы Америка отказалась от санкций против российского газопровода "Северный поток-2".