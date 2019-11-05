В МВД резко поднимут зарплаты: Геращенко рассказал, кому и на сколько

В 2020 году на содержание полиции Украина потратит 93 млрд гривен. Это на 12,4% больше, чем расходы на безопасность в 2019 году.

Об этом на заседании в Кабмине, посвященном обновленному проекту бюджета-2020, сообщил замминистра МВД Антон Геращенко. По его словам, часть денег пойдет на повышение зарплат.

"Мы добьемся повышения зарплат, чтобы хорошие, профессиональные люди шли на работу в МВД. В Нацполиции зарплата будет повышена на 10%, в Нацгвардии – на 10%, для Госпогранслужбы – на 15%, для ГСЧС – на 14%, для Госмиграционной службы – на 6%", – сказал Геращенко.

Кроме того в бюджете-2020 будут профинансированы ряд других проектов, связанных с безопасностью.

"Мы запустим проект по 3200 полицейским общины. Это новое качество оказания услуг безопасности в сельской местности. Это будет новый участковый офицер, который будет иметь собственное помещение, свою компьютерную технику, автомобиль. Также мы продолжаем программу ипотечного кредитования для семей полицейских и сотрудников ГСЧС. В этом году 1500 сотрудников полиции и спасателей получают квартиры по программе кредитования. В 2020 году это будет 2000 семей", – сказал Геращенко.

Полицейским поднимут зарплату

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет.

В Украине зарплаты всем госслужащим будут платить на банковские карточки, а не наличкой. Это поможет каждый год экономить 60 млн грн.

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