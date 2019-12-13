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13 декабря • обновлено в 13:03
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В Минсоце предупредили украинцев о последнем шансе оформить субсидию

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В Министерстве социальной политики предупредили украинцев, что у них есть последний шанс оформить субсидию, если они хотят получить ее за весь отопительный период.

Об этом сообщил замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает УНН. По его словам, согласно закону, субсидию, покрывающую весь отопительный сезон, можно оформить на протяжении двух месяцев от его начала. Но после этого срока деньги будут давать только с начала того месяца, когда человек обратился по субсидию.

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"Сейчас есть последний шанс для тех, кто желает оформить субсидию с начала отопительного периода, то есть с октября текущего года. Им нужно безотлагательно обратиться за получением такой помощи. Если эти обращения поступят, допустим, в январе, то соответственно субсидия будет назначаться с января", – сказал Музыченко.

Субсидия в Украине

Субсидия в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020-м украинцам придется затянуть пояса. "Слуга народа" разработала и приняла бюджет, в котором главная статья расходов – госдолг. А вот социалку решили урезать. При этом ни обещанные реформы, ни "реальный" прожиточный минимум в документе не предусмотрели. Параллельно с повышением тарифов урезали расходы на субсидии.

В Украине Кабинет министров принял решение повысить тариф на газ на 1 грн за куб и зафиксировать эту стоимость на весь отопительный сезон. В результате вырастут платежки для всех, кто пользуется голубым топливом.

Количество получателей субсидий в Украине сократилось почти в 1,5 раза – с 4 млн домохозяйств в прошлом отопительном сезоне до 2,8 млн в нынешнем.

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Монетизация субсидий Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Виталий Музыченко
Место
Украина
Теги
субсидии Министерство социальной политики
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