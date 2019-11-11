В Минобороны вспыхнул новый скандал с закупками: все детали

Главная военная прокуратура заподозрила работников Минобороны Украины в нанесении убытков на 173 млн грн при закупке средств связи в 2017 году .

Дело будет расследовать НАБУ. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Уголовное производство зарегистрировано по статье "Злоупотребление властью или служебным положением".

"По версии следствия, работники МО в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства в контракте не предусмотрели обязательного условия по получению Украиной соответствующих компенсаций (офсетного договора) на общую сумму более 173 млн грн", – сказано в сообщении на сайте ГПУ.

В ГПУ считают, что должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и, вероятно, помогали одному из спецэкспортеров нажиться на этой сделке. "Указанные действия являются нарушением требований Закона Украины "О государственном оборонном заказе" и Порядка заключения компенсационных (офсетных) договоров и видов компенсаций, которые могут предоставляться по этим договорам, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины", – пояснили в Генпрокуратуре.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.

В Минобороны обнаружили подозрительные закупки

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении пяти чиновникам Министерства обороны, которых подозревают в причастности к закупке 11 тысяч бракованных бронежилетов.

Задержанный экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский якобы давил на чиновников Минобороны в вопросах формирования государственного оборонного бюджета, из которого его компания вероятно получила $6 млн.

Сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысковв рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

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