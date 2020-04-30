В Луганской области с 1 мая откроют рынки: озвучены обязательные требования

В Луганской области с 1 мая откроют продовольственные рынки, у которых есть разрешительные документы. Но при малейшем нарушении санитарных правил их будут закрывать.

Об этом говорится в сообщении на сайте Луганской ОГА в четверг, 30 апреля. "Алгоритм открытия рынков разработан, однако с жесткими карантинными требованиями и усиленным контролем. С 1 мая на Луганщине откроют агропродовольственные рынки, у которых есть все разрешительные документы. При наличии нарушений эти объекты будут закрыты", – сказал глава ОГА Сергей Гайдай.

Какие правила будут действовать на рынках

рынки должны иметь регистрацию;

работники, продавцы и посетители будут допускаться только в масках и после проверки температуры;

на каждом входе на рынок должны быть емкости с антисептиками;

на территории рынка одновременно может находиться не более одного покупателя на десять квадратных метров торговой площади;

расстояние между рабочими местами продавцов – не менее 3 метров;

места торговли должны быть оборудованы защитными экранами из пленки или пластика между продавцами и покупателями;

контактные поверхности будут дезинфицировать каждые 3 часа.

"Внеплановые проверки рынков во время действия карантина будут проводиться постоянно", – сообщили в Луганской ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин на заседании 29 апреля разрешил работу продовольственных и аграрных рынков, которые могут выполнить санитарные нормы и которые были закрыты на карантин. В частности, работа рынков будет регламентироваться четкими санитарными нормами.

В Черновцах во вторник, 28 апреля, возобновилась работа продуктовых рынков – несмотря на карантин, который проходит по всей Украине. Разрешение дал исполком горсовета Черновцов после акции протеста местных предпринимателей.

Во Львове с 1 мая возобновится работа продуктовых рынков, а с 12 мая – работа летних площадок и террас возле кафе и ресторанов.

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