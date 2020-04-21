В Кремле впервые отреагировали на обвал мировых цен на нефть

В Кремле считают, что обвал цен на нефть до отрицательных значений, который впервые в истории произошел 20 апреля – спекуляции, которые не отражают реальной стоимости сырья.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Ура.ру". Он напомнил, что обвал цен произошел только на майские фьючерсы, тогда как в целом цены на нефть не уходили в отрицательные значения.

Обвал цен на нефть

"Цены на нефть хоть и не демонстрируют положительную динамику, но они не подвержены таким обвальным изменениям, которые коснулись фьючерсов. Ситуация неприятная, но не нужно ее ассоциировать с текущей динамикой изменений цен на нефть", – сказал Песков.

Также он отметил, что в Кремле внимательно отслеживают динамику изменения цен на нефть.

"Что касается всей этой свистопляски с фьючерсами, это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам. И, безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску", – заявил Песков.

Если же цены продолжат падать и дальше, то, по словам спикера Кремля, Россия располагает всеми резервами для смягчения последствий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Во вторник, 21 апреля, цены на нефть продемонстрировали обвал. Стоимость WTI обвалилась на 30% – до $14,20, а Brent опустилась ниже $19 за баррель.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд). Такую цифру в результате корректировок с учетом стоимости барреля нефти в $20 получили в правительстве РФ.

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