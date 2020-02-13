Начислили больше: в "Киевтеплоэнерго" сказали, что повлияло на суммы в платежках

В Киеве начисления за тепло в январе 2020 году по сравнению с базовым тарифом, были снижены на 18%. Однако у многих уменьшения не произошло.

К примеру, некоторые клиенты отмечали, что суммы в платежках оказались выше, чем в январе или декабре 2019 года. А в некоторых случаях объемы потребления тепла оказались большими, чем в прошлом году, хотя зима сейчас более теплая, говорится в сообщении на сайте "Киевтеплоэнерго".

Там провели расчеты и объяснили, почему так произошло.

Стоимость 1 Гкал тепла в января 2020 года по сравнению с базовой (тарифной) стоимостью ниже почти на 300 грн и составляет 1356,62 грн/Гкал. Это на 18% ниже базового тарифа, утвержденного на отопительный сезон 2019/2020 годов. При начислениях за тепло учитывается среднемесячная температура, определенная Укргидрометцентром. В частности, среднемесячная температура в январе 2020 года на 2 градуса ниже, чем в декабре 2019 года. Соответственно, увеличились объемы потребления тепла зданиями, и это повлияло на суммы в платежках. Газовая "скидка" на отопление в декабре 2019 года составила 22%, а в январе 2020 - 18% (стоимость газа изменилась). Начисление за отопление проводятся согласно показаниям домовых счетчиков, которые Киевтеплоэнерго фиксирует в последнюю декаду каждого месяца (с 20-го числа до последнего дня месяца). От того, когда были зафиксированы показания счетчика, также зависит начисление, что отражено в платежке клиента.

"Например, в декабре 2019 показания были зафиксированы по состоянию на 23 число, а в январе 2020 – по состоянию на 28-е. Таким образом, в расчет берется не календарный месяц, а количество дней от и до фиксации показаний счетчиков в обоих месяцах. Впрочем, по результатам отопительного сезона общая сумма начислений остается такой же", – сообщили тепловики.

Тепло

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