В Киеве запустят единый электронный билет для метро и электрички

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что в Киеве будет запущен единый электронный билет для метро и железной дороги.

"Работаем, чтобы в Киеве начал действовать единый электронный билет для железной дороги и метро. Старт уже скоро", – написал Криклий в своем Телеграм-канале.

В феврале 2020 года в КГГА заявили, что с 1 апреля в метро и на пяти видах наземного общественного транспорта для оплаты проезда будет действовать единый электронный билет, которым можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

Единый билет в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, из касс киевского метро в течение февраля убрали банковские терминалы из-за вывода из обращения зеленой карты и внедрения единого электронного билета.

С понедельника, 1 июня, некоторые станции метро Киева начали закрывать на вход в час пик, чтобы соблюдать правила социального дистанцирования.

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