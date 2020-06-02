В Киеве запустят единый электронный билет для метро и электрички

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что в Киеве будет запущен единый электронный билет для метро и железной дороги.
"Работаем, чтобы в Киеве начал действовать единый электронный билет для железной дороги и метро. Старт уже скоро", – написал Криклий в своем Телеграм-канале.
В феврале 2020 года в КГГА заявили, что с 1 апреля в метро и на пяти видах наземного общественного транспорта для оплаты проезда будет действовать единый электронный билет, которым можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.
Единый билет в Киеве
Как сообщал OBOZREVATEL, из касс киевского метро в течение февраля убрали банковские терминалы из-за вывода из обращения зеленой карты и внедрения единого электронного билета.
С понедельника, 1 июня, некоторые станции метро Киева начали закрывать на вход в час пик, чтобы соблюдать правила социального дистанцирования.
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