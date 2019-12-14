В Кабмине сказали, когда продадут ПриватБанк

Кабинет министров планирует продать ПриватБанк через три года, параллельно выиграв суды с его бывшими владельцами.
Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью "НВ.Бизнес". По ее словам, у правительства есть программа выхода государства из состава собственников четырех банков и возврата их в коммерческий сектор.
"Первыми пойдут банки, которые стали нашими не потому, что были созданы государством, а потому, что государство было вынуждено вмешаться в ситуацию. Укргазбанк мы уже продаем: в этом году в него зайдет IFC, а дальше мы вместе будем искать стратегического инвестора. Для ПриватБанка у нас стоит задача за три года осуществить полный выход государства из капитала. Но чтобы кому-то что-то продать надо, чтобы кто-то это покупал", – сказала Маркарова.
При этом прежде, чем продать ПриватБанк, государству придется закрыть связанные с ним суды.
"Нам необходимо дойти до решения некоторых актуальных судебных исков. Любой инвестор, особенно в такие активы, как банк, будет оценивать не только экономическую и финансовую ситуацию в стране в целом и показатели банка, но и дополнительные риски", – объяснила Маркарова.
Что касается споров в бывшими владельцами "Привата", то, по словами министра, последнее слово должно быть за государством. "В случае Приватбанка мы имеем четкий план, по которому спокойно движемся, и верим в судебную реформу и верховенство права", – отметила Маркарова.
ПриватБанк продадут
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка.
Первый зампред НБУ комментируя решение суда заявила, возвращение ПриватБанка бывшим владельцам невозможно.
Министерство финансов Украины также не согласилось с решением суда первой инстанции и готовится к подаче апелляционной жалобы.
Поддержал позицию Минфина и НБУ и премьер-министр Владимир Гройсман. По его мнению, решение о национализации будет обжаловано.
Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко заявил, что отмена национализации ПриватБанка грозит Украине дефолтом. Он обратился к украинцам с предупреждением.
Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны из-за судового постановления Порошенко выступил с поручениями для Министерства финансов и НБУ.
Владимир Зеленский в прямом эфире украинского телеканала, отвечая на вопрос о ПриватБанке, заявил, что в случае победы на выборах будет делать все возможное для сохранения стабильной роботы банка. Он сказал: "Мне, честно говоря, все равно, о чем сейчас думает, вспоминает и забывает Игорь Валерьевич".
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