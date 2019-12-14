В Кабмине сказали, когда продадут ПриватБанк

Кабинет министров планирует продать ПриватБанк через три года, параллельно выиграв суды с его бывшими владельцами.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью "НВ.Бизнес". По ее словам, у правительства есть программа выхода государства из состава собственников четырех банков и возврата их в коммерческий сектор.

"Первыми пойдут банки, которые стали нашими не потому, что были созданы государством, а потому, что государство было вынуждено вмешаться в ситуацию. Укргазбанк мы уже продаем: в этом году в него зайдет IFC, а дальше мы вместе будем искать стратегического инвестора. Для ПриватБанка у нас стоит задача за три года осуществить полный выход государства из капитала. Но чтобы кому-то что-то продать надо, чтобы кто-то это покупал", – сказала Маркарова.

При этом прежде, чем продать ПриватБанк, государству придется закрыть связанные с ним суды.

"Нам необходимо дойти до решения некоторых актуальных судебных исков. Любой инвестор, особенно в такие активы, как банк, будет оценивать не только экономическую и финансовую ситуацию в стране в целом и показатели банка, но и дополнительные риски", – объяснила Маркарова.

Что касается споров в бывшими владельцами "Привата", то, по словами министра, последнее слово должно быть за государством. "В случае Приватбанка мы имеем четкий план, по которому спокойно движемся, и верим в судебную реформу и верховенство права", – отметила Маркарова.

ПриватБанк продадут

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