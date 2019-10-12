Главная Новости
12 октября • обновлено в 15:04
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Кабмине предложили украинцам должности во власти: ищут начальников

563 Читать материал на украинском

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что на данный момент правительство открыло вакансии на целый ряд руководящих должностей. Заявик предлагают падать всем желающим.

Так, как заявил глава Кабмина на своей странице в соцсети, до 15 октября у всех желающих принимают анкеты на следующие вакансии:

В Кабмине предложили украинцам должности во власти: ищут начальников

Новости
"Не ной, а строй": у Гончарука показали прорыв с дорогами в Украине

  • председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

  • председателя Государственной службы экспортного контроля;

  • председателя Государственного агентства лесных ресурсов;

  • председателя Украинского института национальной памяти;

  • председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести;

  • председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов;

  • государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта.

"Заходите на наш сайт career.gov.ua. Там очень просто в пару кликов вы можете заполнить форму, присоединить документы и податься на открытые конкурсы. Помните, что страна без вас не изменится", - сказал Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым заместителем министра цифровой трансформации Михаила Федорова ("Слуга народа") стала жена главы Минюста Дениса Малюськи Людмила Рабчинская.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "План действий Кабмина" на OBOZREVATEL.

Тема
План действий Кабмина
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel