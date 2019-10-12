В Кабмине предложили украинцам должности во власти: ищут начальников

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что на данный момент правительство открыло вакансии на целый ряд руководящих должностей. Заявик предлагают падать всем желающим.

Так, как заявил глава Кабмина на своей странице в соцсети, до 15 октября у всех желающих принимают анкеты на следующие вакансии:

председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

председателя Государственной службы экспортного контроля;

председателя Государственного агентства лесных ресурсов;

председателя Украинского института национальной памяти;

председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести;

председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов;

государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта.

"Заходите на наш сайт career.gov.ua. Там очень просто в пару кликов вы можете заполнить форму, присоединить документы и податься на открытые конкурсы. Помните, что страна без вас не изменится", - сказал Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым заместителем министра цифровой трансформации Михаила Федорова ("Слуга народа") стала жена главы Минюста Дениса Малюськи Людмила Рабчинская.

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