"Сможем сами!" В "Газпроме" огрызнулись на отказ Запада достроить "Северный поток-2"

Российская Федерация якобы самостоятельно завершит строительство газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом в эфире российского пропагандистского телевидения заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передает "РИА Новости".

"Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток-2" будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", – самоуверенно высказался Миллер.

Строительство "Северного потока-2"

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