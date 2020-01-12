"Сможем сами!" В "Газпроме" огрызнулись на отказ Запада достроить "Северный поток-2"

Российская Федерация якобы самостоятельно завершит строительство газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
Об этом в эфире российского пропагандистского телевидения заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передает "РИА Новости".
"Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток-2" будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", – самоуверенно высказался Миллер.
Строительство "Северного потока-2"
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 декабря 2019 года американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
В ночь на 21 декабря Трамп подписал оборонный бюджет, введя санкции против России.
Стало известно, что российские корабли не смогут продолжить строительство "Северного потока-2" вместо швейцарских, которые прервали участие в проектах из-за санкций.
Российский "Газпром" надеется, что сможет достроить газопровод "Северный поток-2" в обход Украины до конца 2020 года.
Однако глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что судно для укладки труб, необходимое для завершения газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, Россия сможет построить не раньше, чем через четыре года.
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