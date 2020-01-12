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12 января • обновлено в 18:52
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"Сможем сами!" В "Газпроме" огрызнулись на отказ Запада достроить "Северный поток-2"

1.1т
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Российская Федерация якобы самостоятельно завершит строительство газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом в эфире российского пропагандистского телевидения заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передает "РИА Новости".

"Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток-2" будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", – самоуверенно высказался Миллер.

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При одном условии: в России рассказали, как смогут достроить "Северный поток-2"

Строительство "Северного потока-2"

Строительство "Северного потока-2"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Алексей Миллер
Место
Россия
Теги
Газпром Северный поток - 2
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
За это время xoxлы откроют новый светофор!
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2
0
Алоизович Петр
Алоизович Петр
Срочно ищите специального медовара заточенного под сп2, для научных интервью
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1
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"якобы самостоятельно завершит строительство газопровода в обход Украины "Северный поток-2". Якобы? Слышали мы такие новости при строительстве Крымского моста. Тоже жужжали, слюной брызгали, ядом исходили: "Нет. Его не построят. Это все Мосфильм. Его невозможно построить" И что? Где эти Иксперды? Иных уж нет, а те далече...
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