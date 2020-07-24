В фонде борьбы с COVID-19 денег почти не осталось – StateWatch

В фонде борьбы с COVID-19 осталось 5% средств. Коллаж Обозревателя

В Фонде по борьбе с коронавирусом из 64,7 млрд гривен осталось только 3,2 млрд. Это примерно 5% от изначального объема средств.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов, сообщила общественная организация StateWatch.

"По состоянию на 16 июля 2020 года, деньги в Фонде по борьбе с COVID-19 почти закончились. Из 64,7 млрд. грн правительством приняты решения на выделение 61.5 млрд. грн. То есть, всего в фонде осталось только 3,2 млрд гривен", – сообщил сайт .

Кто сколько получил денег

Министерство инфраструктуры получило наибольшую долю денег, а именно 35 млрд. грн для осуществления строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

Министерство здравоохранения получило 8.3 млрд. грн. Из них 100 млн. грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, 2.9 млрд. грн на закупку лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения ПЦР тестов и на доплаты медицинским работникам и 5.3 млрд. грн на закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здоровья я.

Министерство экономики получило 7.9 млрд. грн для предоставления финансовой помощи Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Министерство социальной политики получило около 4 млрд. грн. Из этих средств 1.6 млрд. грн пошли для оказания помощи на детей физическим лицам-предпринимателям, 2.2 млрд. грн для выплат материального обеспечения и страховых выплат и 233 млн. грн для осуществления страховых выплат.

Министерство внутренних дел получило 2.7 млрд. грн для предоставления дополнительной доплаты к заработной плате военнослужащим и лицам, работающим в системе МВД.

Министерству развития общин и территорий дали 1.6 млрд. грн для принятия мер, направленных на осуществление строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения.

Министерство культуры получило 1 млрд. грн для поддержки сферы культуры и креативных индустрий, туризма и кино.

Министерство молодежи и спорта получило 475 млн. грн на развитие спорта для лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивной реабилитации.

Министерство образования и науки получило 52.5 млн. грн для возврата средств, уплаченных за предоставление услуги с проведением пробного внешнего независимого оценивания.

Государственное управление делами получило 41 млн. грн для обеспечения готовности и реагирования учреждений здравоохранения Государственного управления делами на вспышки COVID-19.

Министерство юстиции получило 23.7 млн. грн для обеспечения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения вспышек COVID-19 в учреждениях исполнения наказаний.

На что потратили деньги из фонда борьбы COVID-19 с StateWatch

На что потратили деньги из фонда борьбы COVID-19 с StateWatch

На что потратили деньги из фонда борьбы COVID-19 с StateWatch

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля Верховная Рада Украины внесна изменения в государственный бюджет и создала Фонд борьбы с коронавируса в размере 64,7 млрд гривен.

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 2,6 млрд грн на выплаты МВД из Фонда борьбы с коронавирусом.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19. Из них 3,5 млн грн планируется потратить на создание сайта.