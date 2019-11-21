В Украине введут электронные доверенности: кого это затронет

В Украине собираются ввести электронные доверенности. Их будут подтверждать электронной цифровой подписью (ЭЦП). В некоторых случаях это поможет защищаться от рейдерства.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook. По его словам, нотариусы кроме выдачи доверенностей на обычных бумажных бланках смогут выдавать электронные в виде pdf-файла с наложенной цифровой подписью.

"Представьте, что вам нужно срочно передать доверенность в другой город (или даже просто в другой район). И вместо того, чтобы передавать бумажный бланк по почте или ехать куда-то, вы просто сбрасывает ее, кому нужно, по почте или в мессенжер!", – описал одно из преимуществ Дубилет.

Другая сильная сторона состоит в том, что документы с электронной подписью более защищены от подделок. Известно, что часть случаев рейдерства происходят из-за подделанных бланков доверенностей.

"Возможно, в какой-то момент Минюст примет, что для рисковых операций бумажные доверенности не подходят, а система будет принимать только электронные. Это будет еще один шаг в борьбе с рейдерством", – написал Дубилет.

По его словам, для внедрения новой системы в Украине все уже есть. У нотариусов есть электронная подпись, так что нужно только изменить некоторые законы и подзаконные акты. Сейчас в Кабмине работают над этим с Минюстом и Нотариальной палатой. Вскоре закон могут внести в Раду, а в силу он вступит на следующий день после принятия.

Дубилет добавил, что в первое время электронные доверенности будут лишь дополнением к обычным бумажным.

Дубилет рассказал об электронных доверенностях

Как сообщал OBOZREVATEL, Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство разработало новый фактор авторизации для регистраторов, что поможет снизить уровень рейдерства в Украине.

Дубилет заявил, что проблема борьбы с рейдерством является надуманной и решается изменениями ряда законодательных актов.

Ранее Дубилет заявил, что для защиты от рейдерства хотят также по СМС оповещать собственников, если без их ведома что-то будет меняться в реестрах.

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