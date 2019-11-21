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21 ноября • обновлено в 12:26
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В Украине введут электронные доверенности: кого это затронет

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В Украине собираются ввести электронные доверенности. Их будут подтверждать электронной цифровой подписью (ЭЦП). В некоторых случаях это поможет защищаться от рейдерства.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook. По его словам, нотариусы кроме выдачи доверенностей на обычных бумажных бланках смогут выдавать электронные в виде pdf-файла с наложенной цифровой подписью.

"Представьте, что вам нужно срочно передать доверенность в другой город (или даже просто в другой район). И вместо того, чтобы передавать бумажный бланк по почте или ехать куда-то, вы просто сбрасывает ее, кому нужно, по почте или в мессенжер!", – описал одно из преимуществ Дубилет.

Другая сильная сторона состоит в том, что документы с электронной подписью более защищены от подделок. Известно, что часть случаев рейдерства происходят из-за подделанных бланков доверенностей.

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"Возможно, в какой-то момент Минюст примет, что для рисковых операций бумажные доверенности не подходят, а система будет принимать только электронные. Это будет еще один шаг в борьбе с рейдерством", – написал Дубилет.

По его словам, для внедрения новой системы в Украине все уже есть. У нотариусов есть электронная подпись, так что нужно только изменить некоторые законы и подзаконные акты. Сейчас в Кабмине работают над этим с Минюстом и Нотариальной палатой. Вскоре закон могут внести в Раду, а в силу он вступит на следующий день после принятия.

Дубилет добавил, что в первое время электронные доверенности будут лишь дополнением к обычным бумажным.

Дубилет рассказал об электронных доверенностях

Дубилет рассказал об электронных доверенностях

Как сообщал OBOZREVATEL, Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство разработало новый фактор авторизации для регистраторов, что поможет снизить уровень рейдерства в Украине.

Дубилет заявил, что проблема борьбы с рейдерством является надуманной и решается изменениями ряда законодательных актов.

Ранее Дубилет заявил, что для защиты от рейдерства хотят также по СМС оповещать собственников, если без их ведома что-то будет меняться в реестрах.

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Автор
Андрей Довгань Андрей Довгань
Темы
Реформы в Украине Реформы Зеленского Рейдерство
Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
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