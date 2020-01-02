В Украине хотят разрешить увольнять без причины: детали нового КЗоТа

Кабинет министров передал Верховной Раде проект нового Трудового кодекса. В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Также вводится 7 разных типов трудового кодекса, которые подстроены под разные типы занятости. А работодателю дается возможность уволить работника по собственному желанию самого работодателя. Кроме того на уровне закона появится защита от психологического давления.

Новый Трудовой кодекс

Старый, еще советский КЗоТ решили переработать, потому, что даже с дополнениями он потерял актуальность. Проект закона оставляет базовые социальные гарантии в сфере труда, а именно:

Минимальная заработная плата и гарантия оплаты в денежной форме;

Оплачиваемый больничный;

Ежегодный оплачиваемый отпуск;

Сохранение рабочего места на время отпуска в связи с родами и уходу за ребенком;

Гарантии для призванных и мобилизованных на военную службу;

Режим работы;

Безопасность и охрана труда;

Защита от дискриминации.

Презентация нового Трудового кодекса МЭРТ

Законопроект отменяет возможность получать оплату труда каким-либо товаром: зарплату можно платить только деньгами. Кроме того, устанавливается повышенный размер заработной платы на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями. Оплата труда должна быть минимум на 4% выше заработной платы за аналогичной профессии (должности) в нормальных условиях.

Что касается самого главного обсуждаемого пункта, так это гарантии для беременных женщин и тех, кто находится в декрете. Так законопроектом оставляется гарантированный оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами от 126 до 140 дней.

И добавляется нововведение, который запрещается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами и женщинами, которые находятся в отпуске по беременности и родам и с женщиной, мужчиной, другим законным представителем ребенка, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, кроме случаев ликвидации юридического лица - работодателя, прекращения физическим лицом выполнения функций работодателя.

Презентация нового Трудового кодекса МЭРТ

Вводится новая категория защиты от психологического насилия и моббинга. Также запрещается использование психологического насилия для принуждения работника к расторжению трудового договора.

Законопроектом вводится трудовой договор, условия которого будут создаваться как работодателем, так и работником. В три раза уменьшается количество документов, которые необходимы при трудоустройстве.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал и о других изменениях, которые планируют внести в Трудовой кодекс – в частности, о работе на армию во время военного положения, сокращенные выплаты за работу на выходных и об увольнении беременных женщин.

В пятницу, 27 декабря, Кабинет министров Украины утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который вносит изменения в Трудовой кодекс (КЗоТ).

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