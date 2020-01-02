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2 января • обновлено в 10:24
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/ Рынки и компании

В Украине хотят разрешить увольнять без причины: детали нового КЗоТа

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Кабинет министров передал Верховной Раде проект нового Трудового кодекса. В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Также вводится 7 разных типов трудового кодекса, которые подстроены под разные типы занятости. А работодателю дается возможность уволить работника по собственному желанию самого работодателя. Кроме того на уровне закона появится защита от психологического давления.

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Новый Трудовой кодекс

Новый Трудовой кодекс

Старый, еще советский КЗоТ решили переработать, потому, что даже с дополнениями он потерял актуальность. Проект закона оставляет базовые социальные гарантии в сфере труда, а именно:

  • Минимальная заработная плата и гарантия оплаты в денежной форме;

  • Оплачиваемый больничный;

  • Ежегодный оплачиваемый отпуск;

  • Сохранение рабочего места на время отпуска в связи с родами и уходу за ребенком;

  • Гарантии для призванных и мобилизованных на военную службу;

  • Режим работы;

  • Безопасность и охрана труда;

  • Защита от дискриминации.

Презентация нового Трудового кодекса

Презентация нового Трудового кодекса

МЭРТ

Законопроект отменяет возможность получать оплату труда каким-либо товаром: зарплату можно платить только деньгами. Кроме того, устанавливается повышенный размер заработной платы на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями. Оплата труда должна быть минимум на 4% выше заработной платы за аналогичной профессии (должности) в нормальных условиях.

Что касается самого главного обсуждаемого пункта, так это гарантии для беременных женщин и тех, кто находится в декрете. Так законопроектом оставляется гарантированный оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами от 126 до 140 дней.

И добавляется нововведение, который запрещается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами и женщинами, которые находятся в отпуске по беременности и родам и с женщиной, мужчиной, другим законным представителем ребенка, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, кроме случаев ликвидации юридического лица - работодателя, прекращения физическим лицом выполнения функций работодателя.

Презентация нового Трудового кодекса

Презентация нового Трудового кодекса

МЭРТ

Вводится новая категория защиты от психологического насилия и моббинга. Также запрещается использование психологического насилия для принуждения работника к расторжению трудового договора.

Законопроектом вводится трудовой договор, условия которого будут создаваться как работодателем, так и работником. В три раза уменьшается количество документов, которые необходимы при трудоустройстве.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал и о других изменениях, которые планируют внести в Трудовой кодекс – в частности, о работе на армию во время военного положения, сокращенные выплаты за работу на выходных и об увольнении беременных женщин.

В пятницу, 27 декабря, Кабинет министров Украины утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который вносит изменения в Трудовой кодекс (КЗоТ).

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Читайте все новости по теме "Работа в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Теги
Трудовой кодекс беременность работа трудоустройство
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Бондарев Александр
Бондарев Александр
Всех с Новым годом!Здоровья,радости,счастья!
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