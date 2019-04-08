Устали от санкций: США не смогли решиться на новый удар по России

В Конгрессе Соединенных Штатов жесткие высказывания по поводу необходимости наказания России за вмешательство в президентские выборы наталкиваются на снижение энтузиазма в отношении дополнительных санкций.

"Мы сталкиваемся сейчас с некоторой усталостью от санкций. Но надеюсь, к нам присоединятся и другие законодатели", – сообщил один из авторов антироссийского законопроекта Марко Рубио, передает "Интерфакс".

По его словам, многие сенаторы хотели бы, чтобы Россия понесла более серьезное наказание, однако в Конгрессе пока нет консенсуса в отношении того, как послать Кремлю правильный сигнал.

В частности, опасения из-за нежелательных экономических последствий и сложности, связанные с прохождением законов через разделенный Конгресс при отсутствии поддержки со стороны президента Дональда Трампа, – являются еще двумя факторами, которые усиливают колебания законодателей.

"Санкции часто оказываются мечом с двусторонним лезвием", – отметил сенатор-республиканец Рон Джонсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 февраля США подготовили новый пакет санкций против России в связи с агрессией Кремля в Черном море, направленной на военные суда Украины, и вмешательством в избирательный процесс американцев.

В частности, предложено ввести санкции против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах. Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

3 апреля группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение Конгресса Соединенных Штатов законопроект, содержащий возможность введения жестких санкций в отношении России.

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