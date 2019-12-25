Успех или "зрада": газовому контракту Украины и России дали оценку

"Нафтогаз Украины" на переговорах по транзиту российского газа имел хорошие шансы дожать "Газпром", но согласился на "нулевой вариант", чтобы не обострять противостояние с РФ.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по энергетическим вопросам Иван Надеин, оценивая новый пятилетний контракт на транзит газа. По его словам, нельзя сказать, что это "зрада" или победа.

"Мы имели очень неплохие преимущества в конце этого года. Мы имели выигрышный арбитраж, имели возможность не получать газ по транзиту. "Газпром" был намного более зависим от нас. Несомненно, в этих условиях можно было ожидать больших результатов, чем получить и так выигрышный Стокгольм, отозвать другие иски", – отметил эксперт.

"Но "Нафтогаз" и правительство – не частная компания. Любой европейский игрок рынка максимально бы выжимал из "Газпрома" еще больше, и он бы выиграл. Я думаю, и Украина бы выиграла. Но все-таки за нами стоит народ, стоит население, и правительство выбрало путь меньшей турбулентности, чтобы получить эти дополнительные дивиденды. Это нулевой вариант для Украины, я считаю. В целом, он неплохой. Если бы в 2016 году кто-то сказал, что мы из "Газпрома" можем вытянуть ресурс и диктовать ему условия, никто бы в это не поверил", – сказал он.

По словам Надеина, энергетическая политика Украины в течение пяти лет показала, что победить "Газпром" реально.

"Мы видим реакцию россиян – они еще полгода назад не допускали такой возможности, что, во-первых, выплатят деньги, во-вторых, сами согласятся на транзит – и не на один год, а как минимум на пять", – отметил он.

Также эксперт спрогнозировал, что Украина получит более высокую цену за прокачку газа, но будет терять объемы транзита.

"Северный поток-2" будет достроен, и мы на него никак не повлияем… На этот год цена вырастет и у нас не очень сильно упадет объем, но дальше мы будем терять, несомненно. Тут динамика не в нашу пользу", – заявил Надеин.

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Такое решение позволит Украине сохранить транзит газа (а это около 3% ВВП), а России – избавиться от арбитражных исков.

Россия выплатит Украине 3 млрд долга "живыми деньгами" до конца 2019 года по решению Стокгольмского арбитража. В свою очередь, Украина отзовет дальнейшие иски к "Газпрому".

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