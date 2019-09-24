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24 сентября • обновлено в 12:44
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"Таможенный безвиз": Зеленский подписал закон о сотрудничестве с ЕС

1.4т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон №1082 "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов. Там сообщили, что законопроект разработан во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Документ внедряет в украинское законодательство положения Конвенции о процедуре общего транзита.

Конвенция о процедуре общего транзита объединяет 35 стран европейского региона, которые ввели единые для всех сторон правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров с использованием общего IТ-продукта (New Computerised Transit System, NCTS).

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"NCTS – это IТ-продукт, который позволяет наладить обмен информацией об этапах таможенного оформления товаров с использованием электронных сообщений в режиме реального времени и повысить эффективность использования системы анализа рисков", – сказали в Минфине.

Что это даст Украине

Присоединение к Конвенции позволит Украине и другим 35 странам обмениваться таможенной информацией в режиме реального времени, получать информацию для перемещения товаров транзитом, ввести специальные транзитные упрощения, использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров от страны-отправления в страну-назначения через третьи страны (в пределах договорных сторон Конвенции) по единым правилам.

К слову, Украина присоединится к "таможенному безвизу" с Европой не сразу. Сначала она должна ввести и использовать на своей территории положения этой Конвенции и связанного с ней IТ-продукта не менее одного года и только потом сможет получить официальное приглашение присоединиться к Конвенции.

Зеленский подписал закон №1082

Зеленский подписал закон №1082

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине разработают стратегию цифровой трансформации Таможенной службы. Это позволит контролировать движение товаров и выявлять схемы незаконного ввоза. Об этом сказал новый глава ГТС Максим Нефьодов.

4 сентября руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил о старте ИТ-аудита основных систем "Новой таможни".

Ранее Нефьодов сказал, что в Украине новая таможня будет создана до конца сентября, а ее сотрудники будут проходить соответствующую подготовку.

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Темы
Реформы в Украине Украинская таможня Реформы Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Министерство финансов
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Что это даст Украине? Ничего это не даст Украине.
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