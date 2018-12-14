''Укрзалізниця'' запускает поезд через всю Украину: озвучен маршрут

В Украине 16 декабря запустят новый поезд, который будет курсировать из Запорожья в Ужгород через всю страну.

Как рассказал и.о. главы правления АО "Укрзалізниця" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook, ночной экспресс обеспечит удобным сообщением Запорожье, Днепр и Белую Церковь с Закарпатьем.

"Ночной Экспресс" № 3/4 Запорожье - Днепр - Ужгород в первый рейс отправится 16 декабря. Новый маршрут станет мощным импульсом для развития туристической Украины. Поезд будет останавливаться во Львове, Воловце и на станции Мукачево. Вагоны в этом направлении прошли капитально-восстановительный ремонт, а график составлен с учетом пожеланий пассажиров", – пояснил Кравцов.

По данным ЦТС, поезд №3/4 будет отправляться из Запорожья в 14:40, в 16:35-16:40 будет делать остановку в Днепре, в 17:20-17:14 – в Каменском, в 22:59-23:01 – в Белой Церкви, в 5:40-6:06 – во Львове.

Он также будет проходить через станции Стрый, Славское, Скотарское, Воловец, Свалява, Мукачево. В Ужгород экспресс будет прибывать в 11:06. Таким образом время в пути по всей ветке составит 20 часов 26 минут.

В обратном направлении он будет отправляться в 13:20, а прибытие в Запорожье – в 10:14. Время в пути – почти 21 час. Цена билета в купейном вагоне 16 декабря – 1049 грн, а 18 декабря – 867 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL,в 2019 году "Укрзалізниця" запланировала два этапа повышения стоимости билетов на пассажирские поезда. В частности, проезд подорожает весной и осенью.