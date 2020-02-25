"Укрзалізниця" упростила покупку билетов: в компании рассказали как

"Укрзалізниця" упростила жизнь пассажиров – для восьми поездов там отменили бланки заказов. Правда, пока в рамках эксперимента сроком на месяц.

Это значит, что теперь люди смогут садиться сразу в поезд, а не идти сначала в касу, чтобы обменять бланк на билет. Об этом сообщил менеджер УЗ Александр Рудоманов на своей странице в Facebook во вторник, 25 февраля. Он опубликовал список этих поездов.

Билеты на поезд

На каких поездах стало проще ездить:

7/8 Харьков - Одесса;

7/8 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы;

37/38 Киев - Запорожье;

105/106 Киев - Одесса;

79/80 Киев - Днепр;

29/30 Киев - Ужгород;

91/92 Львов - Киев;

63/64 Харьков - Киев.

"Пассажир может покупать билет в любой момент и сразу идти на посадку, без обращения в кассу. Пока сроком на месяц в рамках эксперимента", – написал Рудоманов.

Он объяснил, что эти поезда выбрали из-за того, что они делают сравнительно малое количество остановок, по их маршрутах везде есть мобильный интернет, а у проводников достаточное количество сканеров.

"Почему это не сделали раньше? Я не знаю. Могут вернуть назад на эти поезда бланки заказов? Да, конечно. Но я буду бодаться", – добавил менеджер УЗ.

По его словам, железнодорожники планируют в дальнейшем увеличивать количество таких поездов, чтобы постепенно вообще отменить бланки заказов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" временно прекратила продажу железнодорожных билетов со студенческой льготой через онлайн-сервисы.

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