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11 декабря • обновлено в 21:31
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"Признали Крым за границей Украины!" "Укрзалізницю" раскритиковали за новые пункты пропуска

1.1т
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"Укрзалізниця" завершила работы по строительству КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на Херсонщине на административной границе с аннексированным Крымом.

Об этом в среду, 11 декабря, на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что на реконструкцию в УЗ ушло три месяца.

"Задача правительства выполнена качественно и своевременно", – сказано в сообщении.

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КПВВ

КПВВ

Укринформ

Пользователи сети в комментариях неоднозначно отреагировали на новость.

"Никто не против... но УЗешникам на ноябрь уменьшили премию на 10%. Фонда за не хватило на зарплату, выходит – за счет людей", "Строить КПВВ – это точно профильная деятельность единого перевозчика на железной дороге Украины?" "Опоры из вокзала Киев-Пассажирский? Или это мне показалось", "Вы уже точно знаете, что Крым не вернут?" "Признали Крым за границей Украины!" – пишут под постом.

"Признали Крым за границей Украины!" "Укрзалізницю" раскритиковали за новые пункты пропуска

Скриншот

"Признали Крым за границей Украины!" "Укрзалізницю" раскритиковали за новые пункты пропуска

Скриншот

"Признали Крым за границей Украины!" "Укрзалізницю" раскритиковали за новые пункты пропуска

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве запланировали грандиозно осовременить Центральный железнодорожный вокзал. В УЗ заявили, что сначала решат все проблемы с торговыми точками в помещении, а затем будут реконструировать территорию рядом с вокзалом и откроют ТРЦ.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Херсон
Теги
Укрзалізниця КПВВ фотографии соцсети Крым Каланчак
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Мир Миру
Мир Миру
Це тимчасово. Але немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Тому, спасибі за створені зручності вже зараз.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Я думаю, что все-таки будет принуждение Украины к миру, это официальная формулировка ООН, кстати... украинцы, вы понимаете, что мы можем вбомбить вас в Средние века???
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Випуск комерційних автомобілів склав п'ять од., що на три од. більше, ніж у листопаді минулого року. Минулого місяця підприємства українського автопрому виготовили 544 одиниці транспорту, що в порівнянні із жовтнем менше на 40%, повідомляє Укравтопром.____
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