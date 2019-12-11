"Признали Крым за границей Украины!" "Укрзалізницю" раскритиковали за новые пункты пропуска

"Укрзалізниця" завершила работы по строительству КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на Херсонщине на административной границе с аннексированным Крымом.
Об этом в среду, 11 декабря, на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что на реконструкцию в УЗ ушло три месяца.
"Задача правительства выполнена качественно и своевременно", – сказано в сообщении.
КПВВ
Укринформ
Пользователи сети в комментариях неоднозначно отреагировали на новость.
"Никто не против... но УЗешникам на ноябрь уменьшили премию на 10%. Фонда за не хватило на зарплату, выходит – за счет людей", "Строить КПВВ – это точно профильная деятельность единого перевозчика на железной дороге Украины?" "Опоры из вокзала Киев-Пассажирский? Или это мне показалось", "Вы уже точно знаете, что Крым не вернут?" "Признали Крым за границей Украины!" – пишут под постом.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве запланировали грандиозно осовременить Центральный железнодорожный вокзал. В УЗ заявили, что сначала решат все проблемы с торговыми точками в помещении, а затем будут реконструировать территорию рядом с вокзалом и откроют ТРЦ.
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