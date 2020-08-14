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"Укрзалізниця" ограничит работу некоторых станций из-за COVID-19 и запретит продажу билетов

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Рынки и компании
1,2 т.
'Укрзалізниця' закроет для посадки пассажиров три станции

"Укрзалізниця" закроет для посадки пассажиров три станции. ZIK

С понедельника, 17 августа, на железнодорожных станциях Самбор, Дубно и Клевань будет осуществляться только высадка пассажиров, без посадки.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий. Решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Также с этих станций не будут продавать билеты на следующие поезда:

  • №98/97 Ковель – Киев,

  • №49/50 Киев – Трускавец,

  • №45/46 Ужгород – Лисичанск,

  • №231/232 Ивано-Франковск – Геническ,

  • №217/218 Киев – Рахов,

  • №743/744 Киев – Львов.

Министр уточнил, что, если пассажир захочет отказаться от поездки из-за закрытия этих станций, ему будет возмещена 100% стоимость билета.

Вернуть проездной документ можно в железнодорожных кассах или через интернет.

"Укрзалізниця" закроет для посадки пассажиров три станции

"Укрзалізниця" закроет для посадки пассажиров три станции (Telegram Владислава Криклия)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" возобновила движение двух поездов дальнего следования: №43/44 Ивано-Франковск – Киев и №118/117 Черновцы – Киев.

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