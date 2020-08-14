"Укрзалізниця" ограничит работу некоторых станций из-за COVID-19 и запретит продажу билетов

"Укрзалізниця" закроет для посадки пассажиров три станции. ZIK
С понедельника, 17 августа, на железнодорожных станциях Самбор, Дубно и Клевань будет осуществляться только высадка пассажиров, без посадки.
Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий. Решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Также с этих станций не будут продавать билеты на следующие поезда:
№98/97 Ковель – Киев,
№49/50 Киев – Трускавец,
№45/46 Ужгород – Лисичанск,
№231/232 Ивано-Франковск – Геническ,
№217/218 Киев – Рахов,
№743/744 Киев – Львов.
Министр уточнил, что, если пассажир захочет отказаться от поездки из-за закрытия этих станций, ему будет возмещена 100% стоимость билета.
Вернуть проездной документ можно в железнодорожных кассах или через интернет.
"Укрзалізниця" закроет для посадки пассажиров три станции (Telegram Владислава Криклия)
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" возобновила движение двух поездов дальнего следования: №43/44 Ивано-Франковск – Киев и №118/117 Черновцы – Киев.
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