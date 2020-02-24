"Укрнафта" договорилась о возврате долга в 2,48 млрд грн

Компания "Укрнафта" подписала мировое соглашение с ООО "Котлас", дав ему до конца 2025 года рассрочку для погашения долга за нефть в размере 2,48 млрд грн.
Сделка утверждена Восточным апелляционным хозяйственным судом (Харьков), сообщает Encorr. По ее условиям, "Колтас" должен ежеквартально погашать в среднем по 103 млн грн чистого долга. На период действия соглашения – с 1 января 2020 по 31 декабря 2025 года – применяются проценты к сумме долга по ставке 14,4% годовых с НДС.
При этом "Укрнафта" отказалась от всех штрафов, которые наложила на "Котлас" с момента возникновения долга. В тексте сделки не указано, о какой именно сумме идет речь. По подсчетам Encorr, "Укрнафта" отказалась от требования около 585 млн грн штрафов и инфляционных платежей.
Напомним, в уставном капитале "Укрнафты" 50%+1 акция принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", еще 42% владеют компании группы "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского и его партнеров.
"Укрнафта"
Сайт уточняет, что "Котлас" – одна из двух десятков компаний, которые были задействованы в выводе свыше 15 млрд грн из "Укрнафты" в 2015 году. Из этой суммы около 7,7 млрд грн было выведено путем безоплатной отгрузки до 1 млн тонн сырой нефти в адрес 5 компаний. Остальная часть – авансы за нефтепродукты на сумму 7,5 млрд грн.
По данным Единого госреестра судебных решений, "Укрнафта", помимо Котласа, в январе-феврале подписала мировые соглашения с остальными 4 компаниями, которым в 2015 году безоплатно отгрузила почти 1 млн тонн нефти.
"Такие соглашения заключены с компаниями "Прикарпатьенефтетрейд" (долг перед "Укрнафтой" 1,81 млрд грн) и "Гарант-УТН" (649 млн грн), "Техтрейд групп" (1,1 млрд грн), "Галнафта" (1,32 млрд грн). В Едином госреестре пока не обнародованы решения суда об утверждении этих мировых соглашений и их условий", – сказано в материале.
Всего мировые соглашения урегулировали задолженность перед "Укрнафто" 5 компаний, которые в 2015 году получили нефть на сумму 7,7 млрд гривен. Перед подписанием этих сделок директор НАБУ Артем Сытник заявил, что готовятся проекты обвинительных актов по делу о хищении средств из "Укрнафты".
"Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 г. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 до 1,4 млн т, газа — в три раза, с 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По состоянию на начало 2020 г. долг "Укрнафты" по налогам оценивается в 30 млрд грн с учетом пени и штрафов", – отмечает сайт.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрнафта" отказалась от требования 6,5 млн гривен штрафных санкций с "НПК-Галичина" (афиллирована с бизнесом Игоря Коломойского) по долгу за поставку нефтяного газа.
В начале февраля 2020 года стало известно, что Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" (оператор газохранилищ, который входит в группу компаний "Нафтогаза") за "Укрнафтой" газа в подземных хранилищах почти на 15 млрд гривен.
Ранее крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины "Укрнафта" не допустила специалистов Государственной аудиторской службы для проверки.
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