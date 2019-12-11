Украинцы заплатят за газ по новым тарифам: сколько будет стоить куб и на что согласился Путин

Украинцы уже в январе будут платить за каждый куб газа примерно на 70 коп. больше. "Нафтогаз" пересчитал цену на голубое топливо на зиму и уже успел озвучить тариф.

Несмотря на встречу Зеленского с Путиным, договориться о новом транзитном контракте на 2020-й так и не удалось. А из-за этого без голубого топлива рискуют остаться города на юге Украины.

Подробнее о том, сколько украинцы заплатят в следующем году и чего ждать от скидки Путина, читайте в материале OBOZREVATEL.

Путин, Зеленский и газ: договорились договориться

Газовый вопрос все еще не решен, хотя и Владимир Зеленский, и глава Кремля позитивно оценили возможное подписание нового контракта. В экспертных кругах накануне встречи также отмечали: особых проблем с обсуждением транзита быть не должно. Но вот четких сроков, когда подпишут контракт и понимание того, готовят ли его вообще, нет.

В чем вопрос:

С 1 января контракт на транзит российского газа территорией Украины заканчивается;

нам нужен новый контракт, потому что полученные от транзита деньги – более 3% нашего ВВП;

без нового контракта на транзит у нас может не хватить газа на обеспечение некоторых территорий (в частности юга страны);

России нужен новый контракт, потому что "Северный поток-2" не достроен и без нас они не смогут доставлять голубое топливо в ЕС.

Владимир Путин, отвечая на вопрос о перспективах подписания нового контракта, процитировал детский стишок и после повторил уже хорошо известный посыл о скидке в 25%. Что интересно, впервые о "на четверть дешевле" российские власти заявили еще во время встречи с оппозиционными политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Те без каких-либо санкций от официальной власти зачем-то поехали договариваться в Москву.

Цена на газ с того момента поменялась, но Путин все еще обещает скидку в 25% при определенных условиях. Правда, на сей раз он корректно уточнил, что речь идет о скидки исходя из цен для промышленных потребителей.

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Мол, стоимость газа для населения датируется (частично покрывается), поэтому экономически правильнее отталкиваться от рыночной цены. На это предложение уже неоднократно отвечали в "Нафтогазе". Там пояснили: если взять европейскую цену и отнять от нее стоимость транспортировки (так как доставлять в ЕС дороже, чем в соседнюю с РФ Украину), то получится та же скидка в 25%.

Эксперты сходятся во мнении: Путин заинтересован в том, чтобы подписать контракт. Мол, пока газопровод "Северный поток-2" не запустили, ему придется пользоваться украинской ГТС. Но если раньше Россия предлагала подписать контракт всего на один год, по словам Зеленского, ему удалось договориться о более существенных сроках. "Здесь уже я вижу, что уже не говорится о контракте на один год. Все сняли это с обсуждения. То есть на сколько-то лет. Я настаивал на 10 годах...", – пояснил президент.

Эксперт-международник Андрей Каракуц отмечает: запуск "Северного потока-2" блокируется США, поэтому РФ важно, чтобы Зеленский пошел на подписание нового документа.

"Сейчас транзит газа через "Турецкий поток" или "Северный поток-2" на самом деле блокируются США, то есть для Путина важно, чтобы Зеленский согласился на какой-то прямой контракт, который бы позволил РФ определенное время быть главным поставщиком газа на европейский рынок", – поясняет Андрей Каракуца,

Сколько заплатят украинцы

В "Нафтогазе" уже подсчитали: кубометр без учета НДС и транспортировки будет стоить 5,5 грн на весь отопительный сезон. Как подсчитал OBOZREVATEL, в среднем украинцам кубометр будет обходиться в 7,6 грн. Ранее премьер-министр Алексей Гончарук озвучивал цифру в примерно 8 грн. Но здесь важно учитывать, что в разных регионах будет разная цена.

Причина – на доставку, к примеру, в Киев и в Одессу тратят разные суммы. Поэтому и конечная стоимость куба будет отличаться.

То есть голубое топливо (если сравнивать декабрь 2018-го с декабрем 2019-го) за 12 месяцев на открытом рынке подешевело на 49,5%, а украинцам предлагают тариф, который на 15% выше, чем до отопительного сезона, и всего на 7% ниже, чем в прошлом отопительном сезоне. Фактически можно сделать три коротких вывода:

Кабмин принял решение повысить тариф на газ на 15%;

на открытом рынке газ подешевел за год на 49,5%, но украинцы этого не почувствуют;

утверждение, что газ подешевел – большое преувеличение.

Стоит учитывать, что большего всего подорожание почувствуют те, кто отапливает дома и квартиры голубым топливом. Для них суммы в платежках будут весомыми. Например, по действующему тарифу 500 кубов газа (этого при экономном потреблении может хватить на несколько месяцев) обойдутся в 3,5 тыс. грн, а по новому тарифу зимой – 3,85 тыс. грн.

И хотя в Кабмине рассказывают о новых способах снизить тарифы на коммуналку и сверх выгодном тарифе на газ, на самом деле зимой украинцам придется платить больше. Такая ситуация повторяется из года в год. Растет потребление голубого топлива, следовательно, увеличивается и стоимость энергоресурсов.

И даже если Зеленский не допустит "газовую войну" и сможет договориться с Путиным, обещанную скидку в 25% обычные потребители на себе не почувствуют.

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