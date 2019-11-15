Главная Новости
15 ноября • обновлено в 23:49
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Украинцы выступили против продажи земли иностранцам: Шустер провел опрос

1.4т
Читать материал на украинском

Более 2/3 украинцев выступили против того, чтобы иностранцам позволили покупать сельскохозяйственную землю.

Об этом сообщили в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 15 ноября.

В программе показали сюжет об иностранце, который стал успешным фермером в Украине. Зрители в студии оценили его историю, выразив поддержку свыше 90%.

Новости
Открытие рынка земли: в "Слуге народа" объяснили пользу для украинцев

При этом на вопрос, стоит ли разрешить иностранцам покупать украинскую земли, 71% ответил негативно. "За" выступили лишь 29%.

Украинцы против продажи земли иностранцам

Украинцы против продажи земли иностранцам

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли(№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Рынок земли в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Рынок земли в Украине Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
5
Смешно
4
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
А кого интересует против или не против продажи СВОЕЙ земли украинцы? Западные "партнэры" сказали продавать, значит продавать..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Против только ватники и агенты Кремля..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
N Y
N Y
Шустер снова на Укр. телевидении?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги