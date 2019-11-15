Украинцы выступили против продажи земли иностранцам: Шустер провел опрос

Более 2/3 украинцев выступили против того, чтобы иностранцам позволили покупать сельскохозяйственную землю.

Об этом сообщили в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 15 ноября.

В программе показали сюжет об иностранце, который стал успешным фермером в Украине. Зрители в студии оценили его историю, выразив поддержку свыше 90%.

При этом на вопрос, стоит ли разрешить иностранцам покупать украинскую земли, 71% ответил негативно. "За" выступили лишь 29%.

Украинцы против продажи земли иностранцам

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли(№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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