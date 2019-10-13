Украинцы будут платить за газ по новой формуле: что известно

В Украине с 1 января 2020 года введут в действие новый расчет тарифа на газ. Максимальная цена будет зависеть от промышленной стоимости для "Нафтогаза".

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. А с учетом, что цена для промышленных потребителей у "Нафтогаза" выше, чем в среднем по рынку, вероятно, значительно увеличится она и для простых украинцев. Важно также отметить, что решение про переход на рыночные цены уже принято. У действующего Кабмина есть право изменить документ, однако тогда придется объяснять МВФ, почему нарушили взятые на себя обязательства.

"С 1 января 2020 года цена приобретения природного газа не может быть выше средней арифметической цены продажи природного газа для промышленных потребителей (при условии оплаты до периода поставки газа)", – отмечается в документе.

Рыночная стоимость голубого топлива – одно из важных условий сотрудничества с международным кредитором. Поэтому отмена документа может быть чревата срывом переговоров. А как только Украина останется без поддержки Фонда, настроение иностранных инвесторов кардинально изменится – кредиты для страны подорожают, небольшой же приток инвестиций, который есть сейчас, может существенно снизиться.

В этой ситуации нет иноо выхода, как выполнять то, что уже приняли, отмечает аналитик Егор Комов. "Рынок действует по определенным правилам. С октября начинается рост. Думаю, что подорожание в пределах 20% вполне нормальная ситуация. Можем ли мы проигнорировать рынок и удерживать тот тариф для населения, который есть сейчас? Можем. К чему это приведет? А к тому, что мы не только нарушим взятые на себя обязательства, но и сорвем запуск полноценного рынка в сегменте бытовых потребителей. Этого нельзя делать", – уверен он.

Как сообщал OBOZREVATEL :

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