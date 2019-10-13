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13 октября • обновлено в 14:49
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/ Рынки и компании

Украинцы будут платить за газ по новой формуле: что известно

2.3т Читать материал на украинском

В Украине с 1 января 2020 года введут в действие новый расчет тарифа на газ. Максимальная цена будет зависеть от промышленной стоимости для "Нафтогаза".

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. А с учетом, что цена для промышленных потребителей у "Нафтогаза" выше, чем в среднем по рынку, вероятно, значительно увеличится она и для простых украинцев. Важно также отметить, что решение про переход на рыночные цены уже принято. У действующего Кабмина есть право изменить документ, однако тогда придется объяснять МВФ, почему нарушили взятые на себя обязательства.

"С 1 января 2020 года цена приобретения природного газа не может быть выше средней арифметической цены продажи природного газа для промышленных потребителей (при условии оплаты до периода поставки газа)", – отмечается в документе.

Украинцы будут платить за газ по новой формуле: что известно

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Рыночная стоимость голубого топлива – одно из важных условий сотрудничества с международным кредитором. Поэтому отмена документа может быть чревата срывом переговоров. А как только Украина останется без поддержки Фонда, настроение иностранных инвесторов кардинально изменится – кредиты для страны подорожают, небольшой же приток инвестиций, который есть сейчас, может существенно снизиться.

В этой ситуации нет иноо выхода, как выполнять то, что уже приняли, отмечает аналитик Егор Комов. "Рынок действует по определенным правилам. С октября начинается рост. Думаю, что подорожание в пределах 20% вполне нормальная ситуация. Можем ли мы проигнорировать рынок и удерживать тот тариф для населения, который есть сейчас? Можем. К чему это приведет? А к тому, что мы не только нарушим взятые на себя обязательства, но и сорвем запуск полноценного рынка в сегменте бытовых потребителей. Этого нельзя делать", – уверен он.

Как сообщал OBOZREVATEL :

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Тема
Добыча газа
Место
Украина
Теги
газ коммунальные услуги
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Постоянные статьи о повышении стоимости коммунальных услуг надоели и не несут никакой информации, их пишут для богатых. Лучше напишите собираются ли нардепы законодательно утвердить социальные нормы потребления комуслуг, чтобы Кабмин не менял их по команде МВФ каждый месяц и чтобы эти нормы были реально нормальными, а не типа куб газа и куб воды на полгода, а все остальное - по полной стоимости. Кто живёт на субсидии им без разницы цена на газ, им важно сколько стаканов воды могут выпить по соцнорме.
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70rus xxx
70rus xxx
Статью не читал,но уверен,газ абсолютно бесплатно,а кто много потребляет,государство обязано доплатить абоненту.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
70rus xxx, Слава Майдану и евроинтеграции.
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Serov Oleg
Serov Oleg
прикрутим,братья,епта!!!
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