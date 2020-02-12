Украинцев заставят по-новому платить налоги на все доходы: что предлагают в "Слуге народа"

В Украине во фракции "Слуга народа" предлагают насчитывать налог на доходы по новой системе: чем больше получаешь, тем больше платишь. Так называемая прогрессивная шкала НДФЛ (налог на доходы физлиц) действует в 22 из 28 стран ЕС, и уже вскоре ее могут внедрить и в Украине.

Соответствующие нововведения описаны в законопроекте "Об внесении изменений в ст. 167 Налогового кодекса". Автор – нардеп от монобольшинства Александр Дубинский.

Подробнее о том, как может изменится налогооблажение и сколько будем платить с зарплат – читайте в материале OBOZREVATEL.

Зачем Украине прогрессивная шкала?

Главный аргумент "за" новшество – это, мол, справедливо. Богатые должны платить больше, потому что могут. В свое время введения налога до 50% дохода с миллионеров в развитых странах ЕС привело к бурной реакции, однако в результате "буря" стихла, а бюджет пополнился новыми поступлениями.

"Мировая практика свидетельствует о существовании в большинстве стран такого справедливого подхода к налогообложению доходов граждан. Так, по данным Европейской комиссии, с 28 государств-членов ЕС только в 6 странах установлена ​​единая фиксированная ставка налога на доходы граждан. В других странах ставка налога на доходы дифференцирована и зависит от уровня полученного дохода", – говорится в пояснительной записке к документу.

Сколько придется платить?

Почти в половине стран ЕС максимальная ставка налога – более 40%, а в 4 странах – ставка налога равна или превышает 50%. У нас же все платят 18%. И с миллиона, и с пяти тысяч гривен. По новым же правилам будет действовать шкала: от 18% до 54%. Подробнее можно узнать, ознакомившись с инфографикой.

Новшество не коснется 93% работающих (получают меньше 47,2 тыс. грн). Остальным же придется заплатить больше. Важно отметить, что высокий налог придется платить не со всей зарплаты.

К примеру, если вы зарабатываете 100 тыс. грн в месяц, с 47,2 тыс. придется заплатить налог в 18%, с суммы от 47,2 до 94,4 тыс. придется отдать 36%, а с разницы между 100 тыс. и 94,4 тыс. – 54%.

Кто и почему может быть против

Аналитик Владимир Мазуренко рассказывает: главный минус такого подхода – бизнес может специально "прятать" высокие оклады для того, чтобы не платить больше. С другой стороны, на госпредприятиях, где заработные платы достигают 500 тыс. грн, руководству придется раскошелиться.

Отметим, налог на доходы физлиц в случае с нанятыми сотрудниками выплачивает работодатель (он выступает налоговым агентом), однако фактически это деньги нанятого работника.

И НДФЛ – львиная доля бюджетных поступлений. Так, в Законе Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" предусмотрены поступления от уплаты налога на доходы физических лиц в размере более 129 млрд грн. Примерно 12% от всех поступлений.

Деньги распределяются между местным и государственным бюджетами. Они идут на дороги, зарплаты бюджетникам, инфраструктурные проекты. Главная же проблема – высокий уровень теневой занятости и зарплаты в конверте. А учитывая, что штрафы за нарушение Трудового законодательства снизили, бизнесу фактически развязали руки.

К слову, это далеко не первая попытка внедрить в Украине прогрессивную шкалу налогооблажения. Такое же предложение регистрировали еще в прошлом году депутаты прошлого созыва. А экс-министр соцполитики предлагал прогрессивную шкалу единого социального взноса.

Но без контроля, доверия к власти и жесткого наказания за нарушение, заставить украинцев просто так платить больше не получится. Схемы уклонения от налоговой загрузки на зарплату хорошо известна бизнесу: работодатели открывают ФЛП своим сотрудникам, платят в конвертах либо вообще не заключают официальные контракты.

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