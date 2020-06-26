Украинцев снова закроют по домам? Как карантин ударит по экономике и выживет ли бизнес

Украинцам угрожают вернуть тотальный карантин, всех отправить по домам и закрыть общественные заведения. Число заболевших растет, а ограничения массово нарушают. При этом и собеседники в правительстве, и академики, и бывшие чиновники сходятся во мнении: тотальный карантин уже не вернуть. В таком случае "лекарство" от коронавируса может оказаться хуже самой болезни.

О том, возможен ли возврат к полному карантину и почему – читайте в материале OBOZREVATEL.

В других странах при таких ограничениях количество заболевших не растет, а у нас – наоборот, рассказал премьер Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 25 июня. Чтобы снова не закрывать всех по домам, Кабмин советует соблюдать личную гигиену и не "шастать" просто так.

Сейчас единственный вариант, уверен премьер, ужесточать наказания. Кстати, заведения общественного питания, продавцов по всей стране действительно последние несколько дней начали активно штрафовать за нарушение ограничений (а за это придется заплатить минимум 17 тыс. грн).

Пока Кабмин просто пугает, жесткий карантин не допустят, рассказывают собеседники OBOZREVATEL в приближенных к власти кругах. Адаптивный карантин может затянуться не только до конца этого года, но и продолжиться в 2021-м. Но полностью закрывать транспорт и заведения нельзя. Тот бизнес, который пережил сложности, вторую волну проблем может просто не осилить.

Возврат к полному карантину – приговор для власти

Возвращения жесткого карантина, при котором снова закроют львиную долю заведений, а украинцев отправят по домам – практически невозможен, уверяют OBOZREVATEL собеседники в Кабмине. Мол, единственная цель карантина – подготовить систему здравоохранения. И если это не смогли сделать за два месяца, то не смогут и за четыре.

"Если вернемся к полному карантину, это станет приговором для власти. Карантин нужен был не для того, чтобы вирус "пропал" из-за отсутствия носителей. Это возможность на несколько месяцев отсрочить пик, подготовить медицинскую систему, найти средства и закупить оборудование. Если за время жесткого карантина не смогли подготовиться, это приговор, нарвемся на социальное недовольство. Никому такое не нужно", – рассказывают собеседники.

Денис Шмыгаль не будет вводить тотальный карантин liga.net

Директор Института демографии и социсследований, первая женщина-член президиума Национальной академии наук Элла Либанова уверена: если людей "не считать за быдло", а аргументировано пояснить, зачем нужно соблюдать жесткий карантин, то выполнять ограничения будут. Правда, при этом ученая считает, что сейчас нет причин для резкого ужесточения.

Вопросы вызывает только послабления части мер (таких как открытие клубов, кинотеатров, разрешения на обслуживания внутри ресторанов). "Судить нужно только по отношению количества подтвержденных диагнозов и количества проведенных тестов. Других показателей статистика не придумала. И это нужно делать не за один день: регистрация заболеваний не происходит в тот же день, когда и тест. Я не могу сказать, что ситуация катастрофическая. Судя по тому, что происходит в мире, ситуация нормальная", – говорит OBOZREVATEL Либанова.

Ученая вместе с еще рядом экспертов входит в специальный Совет по вопросам экономразвития, который создал Кабмин Шмыгаля. В этом Совете, в том числе, обсуждали и вопрос восстановления экономики после выхода из карантина.

Жесткий запрет не поддерживает и бывший министр экономразвития Тимофей Милованов. Его Киевская школа экономики помогает правительству разработать критерии частичного ужесточения карантина. Мол, действовать нужно там, где сейчас есть вспышка. И при этом не просто закрывать все места скопления, а контролировать санитарные нормы.

"По нашей оценке вреда от жесткого карантина больше, чем пользы от него. Мы сейчас помогаем Кабинету министров разработать критерии введения мягких карантинных ограничений. Должен быть гибкий карантин. Если есть город, село и даже область, нужно быстро и точечно ограничивать, но мягко. Следить за масками, санитарными нормами, дистанцией. Нужно отходить от черно-белого сценария: либо все можно, либо нельзя", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL бывший министр.

Экономику нужно спасать, но пока не известно как

Экономика Украины в 2020-м может упасть на 8-10%. Такой прогноз OBOZREVATEL озвучила бывший министр финансов Оксана Маркарова (работала при двух премьерах и была уволена несколько месяцев назад). И вот почему:

за время карантина уже упали целые сферы (транспорт потерял 22,2% в марте и 42,2% в апреле), торговля за апреля упала на 12,3%, промышленное производство на 16,2%. Майские цифры, уверена Маркарова, будут лучше, но незначительно.

послабления карантина вернуло час бизнеса "в игру", но сам карантин пережили не все;

до сих пор нет точных оценок, как долго продлится пандемия и что будет во время второй волны.

"Правительство и парламент приняли ряд инициатив, но они не оказывают существенной поддержки и для бизнеса, и для граждан, потерявших работу. Возможно, готовятся какие-то новые инициативы, о которых мне не известно", – говорит Маркарова.

Маркарова советует готовиться к более глубокому падению, чем ожидаемые Кабмином минус 5% ВВП. "Я верю, что точкой роста могут быть инвестиции", – говорит экс-министр.

Полный карантин будет губительным для экономики. С этим соглашаются большинство опрошенных OBOZREVATEL экспертов. Сейчас Кабмину нужно делать максимум, чтобы восстановить работу бизнеса и обеспечить украинцев рабочими местами. А еще месяц-два жесткого карантина от вируса не спасут, только отсрочат заражение, добавляет аналитик Максим Пархоменко.

"Введение карантина для правительства и экономики будет нести только убытки и рост социального напряжения. Из-за этого строгие нормы не будут распространятся на всю страну. Только можно ожидать локальные вспышки, которые и будут купироваться местными властями", – подытожил эксперт.