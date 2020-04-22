Украинцам будут платить по две пенсии: Шмыгаль рассказал о новшестве

Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрение обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать на ряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.

Об этом в интервью РБК рассказал премьер-министр Денис Шмышаль. "Мы как раз в пятницу разговаривали с министром соцполитики, госпожой Лазебной, которая является чрезвычайно профессиональной и реальным специалистом в этой области, много лет этим занимается и была одним из инициаторов закона о накопительной системе. У нее есть наработки по внедрению страховой пенсионной системы в Украине", – рассказал Шмыгаль.

По словам премьера, накопительные пенсии будут выплачивать на ряду с солидарными (те, что есть сейчас). "Когда ты выходишь на пенсию, то можно этот бонус сразу снять, а можно его растянуть во времени", – пояснил премьер.

socportal.info

Стоит отметить, что накопительная пенсионная система коснется тех украинцев, который на данный момент продолжают работать. После введения обязательной страховой системы они должны будут часть своей зарплаты откладывать на "вторую" пенсию и при достижении пенсионного возраста смогут использоваться эти деньги.

"Но в ближайшей перспективе мы сосредоточены на бюджетной поддержке пенсионеров. Уже есть комплексная программа, и в ближайшее время она начинается, с доплат пенсионерам, которым 80 плюс, по 500 гривен. Второе – это поддержка пенсионеров выплатой по 1000 гривен. Третье – это индексация пенсий, установленной законом и это надо сделать. Потому что это наш долг – довести пенсии до адекватного уровня", – пояснил премьер.

Кроме того, в Кабмине рассматривают возможность увеличить темпы повышения минимальной заработной платы. Это позволит вывести часть зарплаты из тени.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 14 апреля текущего года началась выплата дополнительной тысячи гривен, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

Как известно, всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина.

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