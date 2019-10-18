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18 октября • обновлено в 11:48
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/ Рынки и компании

Украинскую землю будут продавать иностранцам: в Раде неожиданно поддержали новый документ

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В Украине аграрный комитет поддержал законопроект №2178-10 (автор – глава этого же комитета, член "Слуги народа" Николай Сольский). Если документ поддержит и парламент, уже с 2024 года украинскую землю смогут покупать иностранцы.

Об этом на своей странице Facebook заявил нардеп Вадим Ивченко. В законопроекте Сольского сказано: до 1 января 2024-го не допускается приобретение юридическими лицами, бенефициарным владельцем (контроллером) которых являются иностранцы, лица без гражданства права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

В то же время иностранные агрокомпании у которых было оформлено право аренды, до открытия рынка земли и которые зарегистрированные в Украине свыше трех лет, смогут покупать землю сразу после открытия рынка.

Украинскую землю будут продавать иностранцам: в Раде неожиданно поддержали новый документ

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Совокупная площадь сельхозземель, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной объединенной территориальной общины не должна превышать 35% земель такой общины, в пределах одной области – 8% земель, в пределах Украины – 0,5% земель, указано в законопроекте.

Документ закрепляет преимущественное право арендатора на покупку земельного участка, при условии продажи участка и если арендатор платит цену, по которой участок продается, а в случае продажи на аукционе – если его предложение равно предложению, которое является наибольшим.

Рынок земли Верховная Рада предлагает запустить уже с 1 января 2020 года. Фактически осталось всего несколько месяцев до момента, когда паи можно будет продавать. В первом варианте законопроекта, землю вообще не хотели отдавать иностранцам.

В доработанном документе с одной стороны уточнили, что паи не достанутся и тем украинским компаниям, которые принадлежат гражданам других государств. С другой же стороны Кабмин пошел на уступки: некоторые иностранцы все-таки смогут воспользоваться новыми возможностями рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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Тема
Рынок земли в Украине
Место
Украина
Теги
Министерство аграрной политики и продовольствия аграрии Аграрный фонд Украины
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Одно спасение будет,прийдет Россия и отменит украинские законы о продаже земли.
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ефимов владимир
ефимов владимир
В Конгрессе США хотят признать "Азов" террористической организацией 09:31, сегодня В ответ на растущую глобальную угрозу белого националистического террора демократы Палаты представителей призывают Государственный департамент США добавить три международные крайне правые группы, в частности батальон "Азов", в свой список "Иностранных террористических организаций".
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ну все, промышленность развалили после 91гола,сейчас ещё и земли не будет. Не было такой страны и не будет никогда
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Imir Imir
Imir Imir
Pyankovsky Alexey, скоро до уровня россии скатимся
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