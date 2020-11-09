Украинские чиновники боятся сказать президенту, что Турция не будет покупать украинские двигатели для своих беспилотников
Турция отказывается от использования в производстве военных ударных беспилотников Bayraktar ТВ2 двигателей украинского производителя "Мотор Сич".
Об этом сообщил международный информационный портал об оборонной и аэрокосмической промышленности Global Defense Corp.
По его сведениям, турецкие военные отдали предпочтение двигателю производства дочерней компании Turkish Aerospace Industries.
"Новый двигатель, произведенный TUSAS Engine Industries имеет самые высокие показатели эффективности в своем классе во всем мире", - пишет Global Defense Corp, цитируя слова Сельчука Байрактара, технического директора Bayraktar.
Он также поделился видеоматериалами с испытаний двигателя и отметил, что это не прототип, а двигатель массового производства.
Переход на использование двигателей собственного производства Турция осуществляет на фоне внешнего политического давления и введения разными странами эмбарго на поставки военных технологических решений.
В свою очередь, Канада официально объявила, что прекратила выдачу разрешений на экспорт вооружений для Турции, поскольку эти технологии могут быть использованы Анкарой в военном конфликте между Арменией и Азербайджаном. А США начали блокирование экспорта двигателей Honeywell.
Как сообщалось ранее, эксперты предупреждали, что возможная украино-турецкая сделка в сфере оборонного сотрудничества несет в себе множество рисков для Анкары.
Кроме того, аналитики сочли странным появление на переговорах в Анкаре о военно-техническом сотрудничестве Вячеслава Богуслаева.