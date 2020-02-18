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18 февраля • обновлено в 16:37
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Украинская таможня отчиталась о рекордных штрафах: сколько платят нарушители

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Средний размер штрафов по одному делу за нарушение таможенных правил в январе 2020 года вырос в четыре раза по сравнению с январем 2019 года – до 54 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы в Facebook. Также за это время в 2,5 раза стало больше дел с реально изъятыми товарами.

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"В январе 2020 года таможня предотвратила 1714 попыток нарушить таможенные правила на 93 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом дел по незаконному перемещению товаров и уклонению уплаты от таможенных платежей по сравнению с прошлым годом было открыто в два раза больше.

Отчет таможни

Отчет таможни

"По состоянию на 18 февраля 2020 года таможня предотвратила 2880 попыток нарушить таможенные правила на 192 млн грн", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Темы
контрабанда Контрабанда в Украине Украинская таможня
Место
Украина
Теги
Государственная таможенная служба Украины контрабанда
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