Украине помогут с энергетикой: в США сделали важное заявление

Министр энергетики США Рик Перри пообещал всестороннюю поддержку Украине.

Об этом он сказал по итогам встречит с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком и министром энергетики Алексеем Оржелем, сообщают в пресс-службе Посольства США в Украине в Facebook.

"США готовы помогать Украине полностью раскрыть свой энергетический потенциал с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки", – говорится в сообщении.

США помогут энергетике Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина, Польша и США в субботу, 31 августа, подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в Facebook.

Также в Варшаве в субботу, 31 августа, после встречи с политиками из Польши и Украины сделал министр энергетики США Рик Перри заявил, что США могут ужесточить санкции против России, введенные из-за аннексии украинского Крыма в 2014 году.

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