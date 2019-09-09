Украина сядет за стол газовых переговоров с Россией: названа решающая дата

Переговоры по транзиту российского газа между ЕС, Украиной и Россией произойдут 19 сентября 2019 года в Брюсселе.

Об этом сообщил вице-председатель Еврокомиссии Марош Штефович в Twitter.

"Рад сообщить, что я приму следующий раунд трехсторонних газовых переговоров 19 сентября. Я убежден, что прогресс даст сильный позитивный сигнал как рынку, так и покупателям перед зимним сезоном", – написал Штефович.

Pleased to announce that I will host the next round of #TrateralGasTalks on 19 September. I am convinced that progress would send a strong positive signal to market as well as consumers ahead of the winter season. pic.twitter.com/UIo83zGbT3 — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) September 9, 2019

Названа дата переговоров по транзиту

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина уже получает газ из Словакии, Польши и Венгрии. Киев приостановил импорт газа из России в ноябре 2015 года, после аннексии Крыма и поддержки Москвой пророссийских боевиков на востоке Украины.

"Укртрансгаз" заявил, что ведет переговоры с румынской компанией SNTGN Transgaz, а также другими странами по получению газа из трансбалканского трубопровода.

Опасения, что российский "Газпром" полностью прекратит транзит газа через Украину после достройки газопровода "Северный поток-2", заставляет Украину накапливать на зиму большие объемы газа в подземных хранилищах.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 газохранилищ общей вместимостью 31 млрд кубометров.

Компания "Укртрансгаз" готовится до 1 января открыть еще один пункт для импорта дополнительных 1,5 млрд кубометров природного газа с территории Евросоюза. Киев ожидает, что Россия может прекратить транзит газа через Украину, когда в 2019 году подойдет к концу срок предыдущего соглашения.

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