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9 сентября • обновлено в 12:52
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/ Рынки и компании

Украина сядет за стол газовых переговоров с Россией: названа решающая дата

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Переговоры по транзиту российского газа между ЕС, Украиной и Россией произойдут 19 сентября 2019 года в Брюсселе.

Об этом сообщил вице-председатель Еврокомиссии Марош Штефович в Twitter.

"Рад сообщить, что я приму следующий раунд трехсторонних газовых переговоров 19 сентября. Я убежден, что прогресс даст сильный позитивный сигнал как рынку, так и покупателям перед зимним сезоном", – написал Штефович.

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Названа дата переговоров по транзиту

Названа дата переговоров по транзиту

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина уже получает газ из Словакии, Польши и Венгрии. Киев приостановил импорт газа из России в ноябре 2015 года, после аннексии Крыма и поддержки Москвой пророссийских боевиков на востоке Украины.

"Укртрансгаз" заявил, что ведет переговоры с румынской компанией SNTGN Transgaz, а также другими странами по получению газа из трансбалканского трубопровода.

Опасения, что российский "Газпром" полностью прекратит транзит газа через Украину после достройки газопровода "Северный поток-2", заставляет Украину накапливать на зиму большие объемы газа в подземных хранилищах.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 газохранилищ общей вместимостью 31 млрд кубометров.

Компания "Укртрансгаз" готовится до 1 января открыть еще один пункт для импорта дополнительных 1,5 млрд кубометров природного газа с территории Евросоюза. Киев ожидает, что Россия может прекратить транзит газа через Украину, когда в 2019 году подойдет к концу срок предыдущего соглашения.

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Темы
Поставки газа в Украину Рынок газа
Место
Украина
Тег
транзит газа
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филипп филипыч
филипп филипыч
ну вы хоть перимирие объявите) или прям во время войны торговые отношения строить будете?))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "сильный позитивный сигнал как рынку, так и покупателям". Покупатель - Европа, в будущем в лице Германии, продавец - РФ. Накуя туда Украина затесалась?
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
АХРЕССОР, ДАЙ ХАЗУ!
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