Украина сядет за стол газовых переговоров с Россией: названа решающая дата

Переговоры по транзиту российского газа между ЕС, Украиной и Россией произойдут 19 сентября 2019 года в Брюсселе.

Об этом сообщил вице-председатель Еврокомиссии Марош Штефович в Twitter.

"Рад сообщить, что я приму следующий раунд трехсторонних газовых переговоров 19 сентября. Я убежден, что прогресс даст сильный позитивный сигнал как рынку, так и покупателям перед зимним сезоном", – написал Штефович.

Pleased to announce that I will host the next round of #TrateralGasTalks on 19 September. I am convinced that progress would send a strong positive signal to market as well as consumers ahead of the winter season. pic.twitter.com/UIo83zGbT3