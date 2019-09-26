Украина проиграла спор с Коломойским за крупный актив: что решили

Хозяйственный суд Киева отказался вернуть государству авиакомпанию "Днепроавиа", которая принадлежит миллиардеру Игорю Коломойскому.

Там не стали удовлетворять иск Фонда госимущества Украины к ООО "Галтера" о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа", который был заключен еще 28 августа 2009 года. Об этом сообщает "Финбаланс".

Претензии ФГИ к "Галтере" (ее связывают с группой "Приват") состояли в том, что компания якобы не выполнила обязательство до 2 сентября 2014 года передать государству ВПП аэропорта "Днепропетровск", радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены. Также там считали, что "Галтера" не выполнила план по инвестициям в обновление аэропорта (до 31 декабря 2014 года обещала вложить 882,1 млн грн, а по факту внесла лишь 142,1 млн грн).

А вот в Хозяйственном суде констатировали, что лишь через год после предписанного срока (в ноябре 2015 года) Кабмин определил госорган, которому нужно было передавать инфраструктуру аэропорта.

"При этом с апреля-2014 (то есть от начала АТО) аэропорт использовали военные, из-за чего не было возможности осуществлять реконструкцию объекта", – говорится в материале. Также суд критически оценил аргумент ФГИУ, что реконструкцию можно было провести до апреля 2014 года (в договоре о приватизации "Днеправиа" дата ее начала не была жестко прописана).

"Невыполнение пунктов договора о внесении инвестиций в полном объеме произошло не из-за недобросовестности ответчика, а по независящим от него причинам, из-за проведения АТО на востоке Украины с марта 2014 года, что сделало невозможным своевременное завершение инвестиционной программы", – решил суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно убрать из своего круга общения олигарха Игоря Коломойского из-за токсичности последнего. Об этом заявил старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд.

Бизнесмен Игорь Коломойский обвинил экс-министра финансов Наталью Яресько в некомпетентности и откатах во время реструктуризации долгов Украины в 2015 году.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева считает, что главный подозреваемый в поджоге ее дома – миллиардер Игорь Коломойский.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!