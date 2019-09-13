Украина проиграла России важный спор в ВТО: что решили

Апелляционный орган Всемирной торговой организации стал на сторону Росии в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российской аммиачной селитры.

Об этом говорится в отчете на сайте ВТО, который опубликовали в четверг, 12 сентября.

Речь идет о пошлинах на ввоз в Украину российского сырья, которые Украина ввела в 2008 году, а потом подняла в 2014 году.

В Министерстве экономики Украины настаивали, что Россия создает для своих предприятий искусственные условия, которые предоставляют им конкурентные преимущества на рынках других стран. "Это является элементом торговой агрессии против Украины. Это особенно проявляется на украинском рынке, который является традиционным и "близким и удобным" для российских компаний", – заявляли в Минэкономики.

В 2015 году Россия оспорила возросшие пошлины в ВОТ.

В апреле 2018 года антидемпинговые меры пересмотрели снова и подняли пошлины на импорт российской аммиачной селитры с 29,25 до 42,96%.

Однако спор завершился не в пользу Украины.

"Апелляционный орган рекомендует, чтобы Орган по разрешению споров (DSB) обратился к Украине с просьбой привести свои меры, изложенные в настоящем Отчете и в Отчете группы экспертов, подтвержденные настоящим Отчетом, в соответствие с Антидемпинговым соглашением, в соответствие со своими обязательствами по этому Соглашению", – говорится в решении ВОТ.

Если бы Украина выиграла этот спор, то победа стала бы прецедентом и для международной практики в антидемпинговых расследований по отраслям, где значительную часть себестоимости товара составляет газ.

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