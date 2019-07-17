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Украина резко передумала запрещать авто из России: что произошло

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В Кабмине решили подождать с запретом на ввоз в Украину легковых автомобилей российского производства, который должен был начаться с 1 июля 2019 года. Его отложили на год.

Такие правки появились в постановлении №605 от 5 июля 2019 года. В этом документе до конца 2020 года продлили эмбарго на российские товары, в том числе на продукцию машиностроения - автобусы, грузовики, тракторы. Но для легковушек сделали исключение.

"В перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации, утвержденном указанным постановлением:

1) в графе "Код согласно УКТВЭД" цифры "8703" заменить цифрами "8703 **";

2) дополнить перечень сноской "**" следующего содержания:

"** Запрет ввоза на таможенную территорию Украины указанного товара вступает в силу с 1 января 2020 года", - сказано в постановлении.

Коду 8703 в украинском Классификаторе внешнеэкономической деятельности соответствуют легковые автомобили.

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Стоит отметить, что российских автомобилей в Украине продают немного. Согласно статистике "Укравтопрома", в июне 2019 года украинцы купили 65 автомобилей марки ВАЗ и 10 марки КАМаЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров обнародовал постановление, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из России.

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Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Автомобиль Импорт Россия
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Много ли цэевропейцы своих машин собрали и продали?))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Правильно, самокатов на всех не хватит)))))
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