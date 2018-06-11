Украина активно переходит на солнечную энергию: подробности

С начала 2018 года в Украине объемы производства солнечной электроэнергии были увеличены на 52% и достигли отметки в 245 млн кВт.

Об этом заявил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский, сообщает УНН.

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"Украина продолжает наращивать объемы возобновляемых источников энергии, по результатам четырех месяцев было сгенерировано от ветра — 435 млн кВт, солнца — 245 млн кВт и биомассы — 89 млн кВт экологически чистой электроэнергии", — сказал он.

По его словам, наибольший прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по солнцу и биомассе — 52% и 45% соответственно. Кроме того, добавил советник министра, перевыполнение показателей прогнозного баланса по ветровым и солнечным электростанциям — более чем 16%.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что американская компания Илона Маска Tesla Motors и принадлежащая ей фирма SolarCity полностью обеспечат более 600 местных жителей электричеством, установив солнечные батареи на острове Тау в американском Самоа.

Американцы установили на острове около 5,4 тысячи панелей с фотоэлементами и 60 фирменных аккумуляторов "Теслы" Powerpack. Мощность солнечного коллектора составила 1,4 мегаватта, а накопительная способность — шесть мегаватт.